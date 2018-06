La épica respuesta de un niño que se ganó los aplausos de Facebook: lo mejor fue la calificación del profesor

¿Cuántas veces nos hicieron leer libros aburridos en el colegio cuando éramos niños? En mi caso, recuerdo que fueron bastantes, volviendo aún más insufribles los exámenes en los que debíamos dar nuestras opiniones sobre los textos.

En ese sentido, no podíamos decir "el libro es malo", "me quedé dormido" o "leí el resumen", porque sabíamos que no solamente uno se iba a sacar una mala nota, sino que también podíamos recibir el odio del profesor.

Sin embargo, los tiempos cambian y los niños de ahora tienen más personalidad para responder. Tal como hizo un menor cuya respuesta se volvió viral en Facebook.

La épica respuesta de un niño que se ganó los aplausos de Facebook

"¿Cuál fue la parte que más te gustó del libro? ¿Por qué?", interroga el docente. "Ninguna porque es muy fome (aburrido)", respondió.

En tanto, la segunda pregunta decía: "¿Recomendarías este libro a algún amigo? ¿Por qué?", a lo que el niño respondió: "No, porque se aburriría".

Lo mejor de todo es que el profesor calificó positivamente ambas respuestas, y valoró el pensamiento crítico del niño.