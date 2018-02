Lapidan en Twitter a Héctor Abad Faciolince por criticar a Petro

Hay mucho intelectual que no es Petrista, y entre ellos, el famoso escritor Héctor Abad Faciolince, quien afirmó qu no confía en la ética del candidato presidencial debido a una anécdota que le contó el antiguo líder del Polo Democrático, su amigo Carlos Gaviria.

Queridos tuiteros, se abre el cabildo: ¿Qué opinan de este trino del escritor y columnista Héctor Abad? pic.twitter.com/0t3rgO0T63 — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) February 10, 2018

Abad también ha criticado la demagogía y fanatismo de sus seguidores y Petro le respondió.

Olvidas que tu padre y yo coincidimos en la lucha por los derechos humanos en Colombia. Recuerdalo @hectorabadf. Los 10 años de los debates sobre la parapolítica que hice en el Congreso están dedicados a la memoria de tu padre y de Jesus Maria Valle https://t.co/NcVjobuQrN — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2018

Pero Abad Faciolince le respondió y plantó su posición frente al candidato.

Siempre he dicho que usted fue un valiente senador. Lo he escrito, está en Semana. Y sus denuncias contra el paramilitarismo fueron valerosas. Eso no lo hace un buen gobernante ni le quita nada a su populismo. — Héctor Abad F. (@hectorabadf) February 10, 2018

Honro a mi amigo Carlos no mintiendo sobre lo que me dijo. Seguramente hay personas vivas que lo pueden ratificar. Como no soy ni he sido del Polo, no puedo saber quiénes son. — Héctor Abad F. (@hectorabadf) February 10, 2018

Ante sus trinos, varios internautas ya han criticado al escritor y hasta uribistas le han apoyado. Otros afirman que este tiene razón y el debate está encendido.

Petristas sin juicio lanzan fuertes críticas a Héctor Abad (@hectorabadf) tratándolo de mentiroso. ¿Desde cuándo ellos son los defensores de la verdad teniendo a un populista como líder? — Gustavo A. Malagón (@GMalagonB) February 11, 2018

Total e incondicional apoyo a Héctor Abad Faciolince. #LosAtiendoDeAUno — AnaCristinaRestrepoJ (@anacrisrestrepo) February 11, 2018

Sin ser santo de mi devoción, yo le creo mas a Héctor Abad que al Petro . — Ramiro Gallego Fdez (@FdezRamiro) February 11, 2018

Como la literatura no funcionó, ahora el señor Héctor Abad se transformó en el parapsicologo de la derecha. — soy el colmo (@fabianeselcolmo) February 11, 2018

A propósito del "debate" de Héctor Abad. No simpatizar con Petro no nos hace uribistas. No simpatizar con Abad no nos hace canallas. https://t.co/9Xd2EzXiES — Ángela Martin Laiton (@MartinaLaiton) February 11, 2018

hola ángela, tiempo sin saber de ti, te recuerdo con aprecio… sobre tu trino: ni soy comunista ni tengo rólex, y coincido con héctor abad en que ni uribe ni mucho menos petro son la salida para nuestros problemas, porque los extremos nunca son una salida. saludos! — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 11, 2018