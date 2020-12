Términos y condiciones actividad Jameson

1. ACTIVIDAD:

PUBLIMETRO COLOMBIA S.A.S. (en adelante “Publimetro”) realizará la promoción y difusión de la Actividad, con su aliado comercial Pernod Ricard Colombia S.A. y su marca Jameson (en adelante “Jameson”).

La “Actividad” consiste en un Quiz llamado “Quiz Jameson”, a través del cual se buscará premiar a 30 personas con un Kit exclusivo de Jameson Ginger and Lime, serán ganadores las 30 personas que respondan correctamente el quiz en el menor tiempo posible.

2. CONDICIONES PARA PARTICIPAR:

Ser mayor de 18 años.

Vivir en el territorio colombiano. (El premio se podrá enviar a través de una empresa de mensajería).

Llenar sus datos personales, aceptar la política de tratamiento de datos personales de Pernod Ricard.

Aceptar los términos y condiciones de la actividad.

Teniendo en cuenta la presunción de la buena fe de la que trata el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, Publimetro y Jameson presumen que toda la información que el participante suministra es veraz y no ha incurrido en ningún comportamiento indebido para participar en el mismo.

3. GANADORES:

Los 30 primeros participantes que cumplan con las condiciones para participar y respondan adecuadamente el Quiz serán los ganadores de la actividad.

4. VIGENCIA:

El test estará disponible durante 30 días a partir de su publicación en la página web de Publimetro para que las personas participen en la actividad. (Del 21 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021).

5. PREMIO:

Los 30 ganadores serán anunciados el 22 de enero en un contenido publicado en la página web de Publimetro y posteriormente se contactarán para realizar la entrega de dicho obsequio. Si pasados 30 días calendario (20 de febrero), no se logra contactar a un ganador porque los datos no son correctos o no responde a los llamados de Publimetro, el premio se dará por desierto.

6. AUTORIZACIONES:

Tratamiento de datos personales. El participar en la Actividad conlleva la aceptación de los términos de la Actividad y el aviso de privacidad de Publimetro disponible en el siguiente enlace: https://www.publimetro.co/co/page/aviso-legal.shtml. Con la participación en la Actividad, el participante está otorgando su consentimiento previo, expreso e informado a Publimetro y las sociedades afiliadas a Publimetro por vínculos de subordinación o control en Colombia o en el extranjero (en adelante las “Sociedades Vinculadas”) para el tratamiento de sus datos personales (que incluye la autorización expresa e inequívoca para la transferencia o transmisión a terceros países, proporcionen o no niveles adecuados de protección de datos, sin perjuicio de los deberes en cabeza de Publimetro al respecto), exclusivamente para las finalidades descritas en el referido aviso de privacidad, y en adición a: