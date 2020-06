LOCAL: La nueva forma de mostrar el Pole Dance en Colombia

A la danza en medio del COVID-19, por lo menos en Colombia, le quieren cortar las piernas. Si ya antes de la contingencia los gremios luchaban con las uñas para que su arte fuera respetado, ahora muchos artistas tienen que enfrentarse al cierre de sus espacios, escuelas y shows. LOCAL: La nueva forma de mostrar el Pole en Colombia

Por esta razón, al menos en el gremio del Pole Dance, varios artistas y atletas se unieron para crear el evento LOCAL, que se transmitirá el domingo 7 de junio a las 7: 00 p.m de la noche y que tendrá siete shows de duración variada con artistas de pole reconocidos por sus participaciones en competencias nacionales e internacionales.

“El pole y las artes aéreas, son actividades que no son asequibles para todo el mundo, puesto que no todos pueden costear un tubo, una lira, un trapecio, unas telas, en su lugar de residencia. Las escuelas tuvieron que cerrar, los profesores quedaron, muchos sin lugar de trabajo y los atletas la mayoría, tuvieron que detener su actividad.Algunas academias tuvieron que entregar locales. Y esperar a ver cuando pueden volver a empezar de ceros”, explica a PUBLIMETRO Sandra Suárez, artista de Pole Dance, organizadora y una de las participantes del evento, que también explica que para el pole, como a otros géneros dancísticos, no ha existido apoyo por parte de entidades gubernamentales.

Este 7 de junio a las 7:00 pm. #LOCAL

Ya estoy definiendo mi coreo y propuesta ^_^ . Si quieren apoyar artistas de pole y artes aéreas y pasarla bien ese domingo, me escriben un DM para entradas 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pzT8wDJYTv — Suárez (@SandSuarez) May 21, 2020

“Nadie se ha manifestado al respecto. Porque somos un gremio bastante pequeño, y nadie nos quiere reconocer, ni en lo deportivo, ni en lo artístico. Entonces sólo nos queda el apoyo de la comunidad, de la gente que nos conoce y de la gente que quiere aprender de esto. Estamos verdaderamente solos entre nosotros, entre familia”, explica.

Por esta razón, han creado un evento que apoye a artistas, ya que la mayoría han surgido para apoyar a escuelas y entrenadores. “L a mejor manera que se nos ocurrió, fue hacer un espectáculo, con el saber de cada uno, y hacer un evento online.El recaudo de las entradas se dirige específicamente a los artistas y atletas de Pole que no tienen ingresos y que presentarán su show. La organización, el streaming, la presentación, la asumo yo como un aporte al gremio”, afirma Suárez. Estos shows serán pregrabados y el público que vea esta transmisión lo podrá hacer desde un link de YouTube no listado, que se liberará minutos antes de iniciarla.

“Dentro del mundo del pole, siempre los eventos están alrededor de las competencias, que es la forma en la que hemos aprendido, se puede visibilizar la práctica. Entonces esto realmente, comienza abrir una nueva oportunidad, para que los artistas muestren su trabajo, y puedan ganar de él. Y que podamos comenzar a formar público. Entonces ha sido maravillosa la respuesta de la gente del gremio.Yo no esperaba tan buen recibimiento, si soy sincera. Entonces me conmuevo con cada muestra de apoyo y por eso queremos que nos vaya bien, para hacer una segunda edición, y eventualmente hacerlo en un escenario real. Comenzar a crear una escena del pole y de las artes aéreas”, complementa la artista.

Para que se vayan tomando en serio lo del Pole dance.

Fuerte @SandSuarez

(Es la de rojo. Pelo y ropa)https://t.co/RxL7vkhtXx — Fabio Rubiano (@FabioRubianoO) June 4, 2020

Los performances serán protagonizados por Sandra Toro (@iosandratoro), Isabel Eslava ( @isavel.eslava.pole) William Prieto (@weprieto) Alberto Córdoba (@alberto_cirez) Ana Muñóz Hernández (@anitahernandez95), Ashanti Trespalacios Gómez ( @ashantigomez ) Carlos Ballesteros (@carlos_ballesterosj) Andrés Mejía ( @andres.mejia05) y Sandra Suárez (@sandsuarez).