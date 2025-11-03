Imputan por maltrato animal a un hombre que albergaba a 14 perros en precarias condiciones

La comunidad del barrio Trinidad, en Cali (Valle del Cauca), alertó sobre una situación que se estaría presentando en una vivienda del sector. Una manada de perros se estaría devorando unos a otros.

El 26 de marzo de 2024, las autoridades acudieron para verificar lo que sucedía. Al ingresar al inmueble encontraron a 14 perros criollos (una canina muerta, 10 en precarias condiciones de higiene y sin alimento, y tres en estado esquelético). Todos fueron recuperados y trasladados a un centro especializado. Los animales vivos recibieron atención veterinaria para avanzar en su posterior rehabilitación.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), citó a Eduardo Rodríguez Madriñán, el tenedor de los caninos, y le imputó el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.

Judicializan presuntos responsables del crimen de líder campesino en Huila

En otras noticias, las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del crimen del líder campesino, Isidoro Bautista Ortiz, perpetrado el 17 de noviembre de 2024, en el casco urbano de Campoalegre (Huila), permitió identificar y judicializar a los hermanos Luis Felipe y Álvaro Iván Sánchez Montaña.

Estos dos hombres son señalados de llegar a bordo de una motocicleta a un establecimiento de comercio en el que se encontraba la víctima y dispararle hasta causarle la muerte.

Los elementos materiales probatorios indican que los hermanos Sánchez Montaña habrían preguntado inicialmente por un habitante con el que supuestamente tuvieron un altercado previo. Al no encontrarlo, y en retaliación, habrían atacado al líder campesino, que era el tío de la persona que buscaban.

Los dos presuntos agresores fueron capturados en una acción articulada con la Policía Nacional en vía pública de Campoalegre. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Luis Felipe aceptó los cargos, mientras que Álvaro Iván Sánchez Montaña los rechazó. Por disposición del juez de control de garantías, los dos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.