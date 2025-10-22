Conmoción por muerte de bebé de dos meses en una cuneta: habría sido abandonado por niño de seis años en jardín infantil

Un profundo sentimiento de dolor y desconcierto se vive en el sur de Cali tras la muerte de un bebé de apenas 70 días de nacido, ocurrida en las instalaciones de la Fundación Chiquitines, una entidad vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El trágico hecho se registró el 20 de octubre de 2025, cuando el menor fue hallado en estado crítico dentro del centro infantil y trasladado de urgencia a la Clínica Valle del Lili, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, la alerta se dio cuando el personal de la fundación notó la ausencia del bebé en una de las salacunas. “Tras revisar las cámaras de seguridad, se evidenció que otro niño de seis años habría retirado al infante de su cuna y lo habría llevado hasta una cuneta ubicada dentro del mismo centro infantil, donde fue encontrado en condiciones críticas”, explicó el coronel Jairo Arturo Sanabria, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales.

Investigan muerte de recién nacido en la Fundación Chiquitines, vinculada al ICBF, en el sur de Cali

El oficial añadió que “de inmediato las unidades de policía judicial e infancia y adolescencia iniciaron las diligencias para verificar los hechos y entrevistar al personal responsable”.

Ante la conmoción generada, la Fundación Chiquitines emitió un comunicado oficial en el que manifestó su profundo dolor por lo ocurrido y aseguró que desde el primer momento se activaron todos los protocolos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, la institución reiteró su colaboración plena con las autoridades competentes y su compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de la niñez.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico suceso y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad y supervisión dentro del centro infantil.

Por su parte, la Personería Distrital de Cali también se pronunció, exigiendo una investigación rigurosa y señalando la urgencia de reforzar los mecanismos de protección institucional para los menores en situación de vulnerabilidad.

Mientras avanza la investigación, la comunidad exige respuestas claras sobre lo que ocurrió dentro de la fundación, en un caso que ha encendido las alarmas sobre la seguridad y el cuidado de los niños bajo custodia de entidades de protección.