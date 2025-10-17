Denuncian ventas de locales en proyecto de centro comercial que se frenó

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la imputación de cargos a tres hombres que se habrían estafado a comerciantes en la ciudad de Cali.

PUBLICIDAD

Según informaron, el modus operandi que utilizaban los hombres era ofrecer la compra y venta de locales comerciales en un centro comercial de la ciudad. El detalle que llamó la atención de las autoridades es que el centro comercial en el que estaban ubicados estos locales eran en un proyecto que frenó su construcción.

Lea también: Lamentable: Acueducto descubrió locales comerciales que robaban agua en Engativá de manera clandestina

Los imputados por la Fiscalía fueron identificados como Álvaro José Salazar Romero, José Eduardo Cortés González y José Olmedo Manjarrez Valencia, quienes estaban bajo la sospecha de ser responsables por los delitos de concierto para delinquir, administración desleal, hurto agravado por la confianza, estafa en la modalidad masa y falsedad en documento privado.

Sumado a esto, aseguraron que la investigación está relacionada “con la promoción de un proyecto de construcción de un centro comercial en Cali (Valle del Cauca), entre 2013 y 2018, y la venta de locales y distintas áreas sin contar con los recursos económicos para ese fin”.

Según informaron desde la Fiscalía “el megaproyecto contaría con hotel, restaurantes, bancos, consultorios médicos, entre otros establecimientos, además de 1.800 parqueaderos. En total fueron ofertados 340 inmuebles para diferentes usos”.

De acuerdo con la investigación, las primeras versiones apuntan a que más de 91 personas fueron víctimas de estos sujetos, entre los que se encuentran personas jurídicas y empresas reconocidas del país, así como prestamistas o inversores de capital y fideicomitentes que compraron y no vieron el fruto de su inversión.

Finalmente, con respecto al rédito económico que tuvieron estos tres hombres, la Fiscalía informó en un principio como hipótesis que lograron obtener más de 85.000 millones de pesos, de los cuales 24.000 millones presuntamente quedaron en manos de Manjarrez Valencia y 4.000 millones de pesos, al parecer, fueron apropiados por Salazar Romero.