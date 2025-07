Con una botella como tanque: moto es inmovilizada en Cali por “tanque” improvisado

Durante un control de movilidad rutinario en uno de los principales corredores viales de Cali, agentes de tránsito se encontraron con una situación fuera de lo común: un motociclista llevaba como “tanque” de gasolina una botella plástica de gaseosa, amarrada al vehículo. Las autoridades no dudaron en imponer un comparendo e inmovilizar la moto, por el uso de un dispositivo improvisado y peligroso.

El procedimiento se realizó conforme a los protocolos de la Secretaría de Movilidad, quienes calificaron la práctica como una grave vulneración a la seguridad vial, tanto para el conductor como para otros usuarios de la vía.

Infracciones de tráfico en Cali: cifras oficiales 2025

Según datos de la Secretaría de Movilidad de Cali, hasta el 14 de mayo de 2025 se han registrado más de 228.000 infracciones de tránsito. Las motocicletas concentran la mayoría de los comparendos: el 28% por falta de revisión técnico-mecánica y el 24% por falta de SOAT, siendo responsables de más del 70% de las infracciones en estos rubros.

Otras faltas comunes incluyen la invasión a ciclorutas y exceso de velocidad, esta última representando cerca del 10% del total . Ante este panorama, la Secretaría ha reforzado operativos, especialmente en sectores con alta circulación de motos, y ha promovido campañas educativas que ya han logrado una reducción del 35% en siniestros viales mediante intervenciones focalizadas.

Este caso dejó en evidencia no solo la creatividad del infractor, sino también la necesidad de mantener campañas permanentes para evitar prácticas peligrosas. Las autoridades recalcaron que usar elementos no homologados para almacenar combustible no solo es sancionable, sino una amenaza real para la integridad física y la seguridad vial del entorno urbano.