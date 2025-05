“No permitiremos más agresiones”: Alejandro Eder celebró captura de agresor racista de agente de tránsito

Este viernes, 23 de mayo, las autoridades en Cali, anunciaron la captura de Alexis Velasco, el sujeto que agredió al agente de tránsito, José Félix Ángulo, durante un procedimiento en el que cumplía su labor. Ante la noticia, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, se pronunció y aseguró que no se permitirán más agresiones.

PUBLICIDAD

Ante la captura, los caleños han asegurado que el agresor creyó que no lo iban a identificar porque se habría cortado la trencita.

También le puede interesar: Capturan a agresor de agente de tránsito tras violenta y racista agresión en Cali

Alejandro Eder asegura que no permitirán más agresiones contra los agentes de tránsito en Cali

El incidente se registró durante un operativo de control de movilidad, cuando el ciudadano muy alterado, arremetió con insultos de carácter racial contra el agente de tránsito que solo cumplía con su labor.

Rápidamente el video del ataque se difundido a través de las redes sociales, donde los usuarios exigieron una respuesta contundente de las autoridades.

El agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas denunció que cuando realizaba un procedimiento de control en el barrio San Fernando, el pasado 16 de mayo, el hombre, que trabajaba en un bar, salió del establecimiento y se abalanzó sobre él.

En varias oportunidades le lanzó improperios y empleó adjetivos por su color de piel, además de provocarlo al gritarle muy cerca de su cara.

PUBLICIDAD

El alcalde de Cali, dijo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que: "No permitiremos más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos agresiones racistas“.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “¿Captura? Oí, obvio no estamos de acuerdo con el racismo, pero aquí lo que se necesita son disculpas públicas, curso en el tránsito cumplido y curso de manejo de ira y respeto a la autoridad. Al final el trabajo de educación ciudadana debe ser diario y no incitando al odio“, ”Se cortó la trencita y pensó que no lo reconocerían“, ”Que bueno que se está haciendo respetar a las autoridades. Felicitaciones y que esos hechos no se repitan mas, hay que convivir en paz" y “¿Se cortó la cola o era extensión?“.