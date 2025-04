De la ingeniería a la cabina: el DJ que está revolucionando la salsa en Cali

Pasar de tener 5 seguidores a más 56 mil en menos de un año y tocar en el sitio más afamado de la ciudad, solo es posible cuando la pasión lo supera todo. Es así como Leo Muñoz ha pasado de ser un ingeniero ambiental a convertirse en uno de los DJs salseros más reconocidos en Cali, una ciudad que sabe bastante del tema.

Cali y salsa son sinónimos, sin ninguna duda, y la salsa en ‘la sucursal del cielo’ es resiliente porque los caleños siempre encuentran la forma de mantenerla vigente aun cuando desde hace varios años no se producen grandes cantidades de canciones a nivel comercial.

En medio de esa forma de resistir, los DJs de salsa se han convertido en estrellas locales que se han encargado de revivir el gusto por la salsa romántica. Si bien es cierto, que la de golpe o el montuno jamás dejarán de sonar en la capital del Valle, desde hace un tiempo esa salsa de los 90s tiene de nuevo vigencia, sobre todo, en las personas que no vivieron la época en que sonaba tanto como el reguetón hoy en día.

En medio de esa tendencia tan fuerte, Leo Muñoz, un ingeniero ambiental aficionado por la música, es una especie de outsider por su pasión por los vinilos, por lo análogo en la era de lo digital y se ha convertido en un reconocido melómano en redes sociales y uno de los DJs de Corito Salsero, el sitio top de salsa en Cali.

¿De dónde viene ese amor por los discos en vinilo?

Por herencia, porque mi papá era coleccionista pero yo no le daba relevancia al tema. Cuando él falleció dejó una gran colección que en su mayoría quedó en manos de su mejor amigo y yo me quedé con los otros. Como manera de recordarlo decidí comprarme una tornamesa con la que empecé a escuchar y descubrí que eso realmente me gustaba.

Y, ¿el coleccionismo?

Empecé comprando la salsa que a mí me gustaba, la salsa romántica. Conseguir LP era muy difícil porque los coleccionistas buscaban la salsa brava. Me decían que lo que buscaba era salsa light, salsa que no tenía calidad y yo les decía que la juzgaban mal, por eso era más económica lo cual ahora se invirtió, la romántica es la más costosa y difícil de conseguir.

Leo Muñoz, reconocido DJ en Cali Leo Muñoz, reconocido DJ en Cali (Hroy Chávez / Publimetro Colombia)

Pero en la era de la tecnología ¿Por qué escuchar en vinilo?

Es otra forma de sentir la música, es todo un ritual, es el proceso, la espera. No es lo mismo poner música en digital porque entras a una plataforma lo descargas y listo. Yo me he demorado hasta dos años en conseguir una canción en vinilo y cuando la pongo para mí es una satisfacción muy grande porque lo que yo colecciono lo muestro. No soy exactamente un DJ, soy lo que muchos llaman un discómano, también un creador de contenido de salsa en video.

Usted se hizo muy reconocido en redes sociales ¿Cómo fue eso?

En mayo del año pasado empecé a hacer videos mostrando cómo es la sensación que yo tengo cuando pongo un vinilo. Ese video empezó a generar seguidores que compartían mis publicaciones y pedían canciones, entonces pasé de tener 5 seguidores en TikTok a 56.000. Ese salto en redes sociales me dio conocer en muchos sitios. Empecé a hacer ‘en vivos’, videos colaboraciones y hacer videos mejor elaborados.

¿Cómo pasó de las redes sociales a tocar en vivo con el equipo de Corito Salsero?

A la gente le gustaron mis videos porque era más que poner un vinilo a sonar y empezaron a etiquetar a ‘Corito Salsero’, pidiendo que me llevaran a tocar allá. El dueño del sitio me contactó porque él tenía una idea de formar un equipo que fuera la cara visible de Corito Salsero y yo llegué a juntarme con los otros 4 miembros. Cada uno con su estilo para interactuar con la gente, pero todos con salsa romántica. Empezamos a hacer equipo y enfrentarnos a un público cada vez más grande.

¿Qué viene para Leo?

Seguir en mis toques para conquistar más público y seguir creciendo con el equipo de Corito Salsero porque ya tenemos fechas en otras ciudades como Manizales, Pereira, Bogotá, Medellín y otras cuantas más.

En corto:

Canción infaltable: Exclusivamente mía de Lefty Pérez.

¿Cuáles cantan más las mujeres? Las de la India.

¿Cuál hace que la gente tome más? Rumores de Sensation 86 pero que todos conocemos como La Palabra.

¿Cantante preferido? Glen Monroy e Isaac Delgado.

¿Cómo está en redes? @leanmu en Instagram y leomunoz60 en TikTok.