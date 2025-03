Así fue el modus operandi del asesinato de reconocido periodista Óscar Gómez Agudelo

El asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo, ocurrido en enero de 2025, ha generado gran conmoción en Colombia. Tras más de un mes de investigaciones, se revelaron nuevos detalles sobre cómo se orquestó el crimen. Los cuatro presuntos asesinos, quienes fueron capturados bajo cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, habrían planeado el homicidio con precisión.

Según la investigación de la Sijín de la Policía del Quindío, la trama del asesinato fue ideada una semana antes del crimen en una reunión que se llevó a cabo en Armenia. En esta cita, Johan Andrés Mena Escobar, alias ‘Bosa’, presunto líder criminal de la comuna 15 en Cali, fue quien coordinó el homicidio. Mena Escobar reclutó a tres pistoleros, a quienes pagó 2 millones de pesos cada uno para viajar a Armenia y ejecutar el asesinato. Él mismo recibió 4 millones de pesos por su participación en el crimen.

El encargado de asesinar a Gómez Agudelo fue Luis Miguel Tamayo Mazareno, alias ‘Machetero’, quien logró escapar tras el homicidio, aunque posteriormente fue víctima de un robo por parte de otros delincuentes. La captura de los tres implicados en Cali se produjo en la zona de ‘Haití’ en la comuna 15, un área conocida por su difícil acceso para las autoridades. La operación incluyó el uso de drones y agentes encubiertos.

“Este sector es bastante complejo, son unos laberintos de casas donde la policía no ingresa regularmente. La Policía patrulla las vías principales, pero llegar a este punto no fue fácil, tuvimos que hacer un operativo con 300 policías para lograr capturarlos y que no se fueran a esconder entre la comunidad”, informó el comandante de la Policía del Quindío.