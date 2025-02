30 años del Ecoparque Humedal Las Garzas: conmemoración a víctimas del vuelo 956 de American Airlines

Desde 1995, el Ecoparque Lado de las Garzas, uno de los pocos remanentes de bosque seco tropical que hay en la ciudad de Cali, fue creado en conmemoración al trágico siniestro de un avión de American Airlines, que transportaba a 163 personas que llegaban a la capital del Valle del Cauca a compartir una navidad con sus familiares, y que se accidentó un 20 de diciembre en la ciudad de Buga.

Este humedal es una reserva de fauna y flora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), que ha buscado protegerlo, promoviendo la recreación pasiva, que es basada en la observación y el disfrute de este espacio natural sin afectar el medio ambiente.

Ecoparque de las Garzas y su relación con el vuelo 965 de American Airlines

Un 20 de diciembre de 1995, más de 100 personas se subieron a un avión con la esperanza de llegar a pasar la época de navidad con sus familiares en la capítal del Valle del Cauca, pero su deseo no se pudo hacer realidad, pues de acuerdo con las noticias que han rondado los medios en los últimos 30 años, un accidente del avión, ocasionó un siniestro en la ciudad de Buga. “Damas y caballeros, este es el capitán Tafuri, hemos iniciado nuestro descenso para aterrizar en Cali. Es una noche hermosa como lo habíamos esperado. Pasaremos uno o dos aguaceros en el camino, pero en el aeropuerto en este momento la visibilidad es buena, la temperatura es dos tres o sea veintitrés grados Celsius y si lo prefieren en Fahrenheit, son setenta y dos grados en la escala Fahrenheit. Los vientos están a 10 millas por hora del nordeste. Es una noche muy bonita. Quiero darle las gracias a todos por volar con nosotros. Nuevamente mis excusas por la tardanza de esta noche. Esto pasa algunas veces, es muy frustrante, pero no había nada que pudiéramos hacer al respecto.

Nuevamente, agradezco su paciencia en esta ocasión. Quiero desearles a todos felices fiestas y un sano y próspero 1996. Gracias por volar con nosotros”, las últimas palabras que dijo el capitán Nicholas Tafuri a los pasajeros del vuelo 965 de American Airlines el 20 de diciembre de 1995.

Luego de este mensaje y de acuerdo con testigos, se borraron unas coordenadas que hicieron que los pilotos y ocasionó que la aeronave colisionara contra la montaña, pero cuando los capitanes intentaron retomar el rumbo, la cola del avión golpeó unos árboles y se estrelló contra la montaña, de 163 personas, sobrevivieron cuatro y un perro.

Alejandra Zamorano, hermana de una de las víctimas, habló con Publimetro Colombia y contó un poco de lo que fue ese trágico momento para la familia.

“El 20 de diciembre de 1995, estaba yo, que era la mayor de cuatro hermanos, con dos chicos menores, Amanda, que tenía 16, Nataly que tenía 12 y todos estábamos esperando a Ariel que venía de Bostón, le faltaba un semestre para acabar ciencias políticas y psicología, una mujer maravillosa, ella era la alegre de la casa, estábamos todos esperándola, los papitos se habían ido por ella a recogerla al aeropuerto, se demoraron mucho esa noche, ellos llegaban como a las 8:30 y eran las 10:30 y nada que llegaban, las 11.. Y por fin llamaron, en esta llamada, que yo contesté, sentí que había algo raro, yo dije, pasame a Ariel y me dijeron “ahora que llegue hablamos”, comenzó diciendo Alejandra.

Contó que esto le causó un sinsabor y le pareció extraño, “porque nosotros tres queríamos hablar con ella, ellos llegaron a la casa media hora después, nos contaron que había un accidente en el avión que venía Ariel, en la media hora que pasó mientras ellos llegaron, yo me sentí muy extraña y busqué un radio, lo prendí y estaban dando la noticia del accidente del avión, por lo que yo ya sabía, yo me quedé encerrada en el baño porque quedé como en shock, mis hermanos venían a decirme que saliera pero yo no podía darles la cara”, siguió contando Alejandra, expresando su dolor que aún sigue a través de los años.

“Es el momento más duro que hemos vivido como familia, quedamos en shock, durante tres días buscaron a Ariel, no la encontraron, el sábado 23 de diciembre la encontraron y el domingo 24 con nuestro árbol lleno de regalos, la fuimos a enterrar, con muchas otras personas que se enterraron en el cementerio Metropolitano del sur, ella está con su mejor amigo, Gabriel Piedrahita, habían recorrido una vida de amistad y mucho cariño”.

Además , habló sobre cómo comenzó el Ecoparque de las Garzas, que se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Cali. “Los padres de Ariel y los padres de Gabriel, se unieron e hicieron la restauración del lugar y sembraron los árboles que habían sido donados para estos dos chicos, pero la hicieron a nombre de todos los que murieron en el avión”.

Humedal Ecoparque las Garzas

La entidad encargada de manejar el Humedal Ecoparque Las Garzas en el sur de Cali es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, una labor que junto a los organizadores del ecoparque han mantenido, es por eso que Publimetro Colombia, habló con Ana María Valencia, encargada de los humedales en la ciudad de Cali, sobre la importancia de estos espacios y lo que ha significado este para la ciudad.

¿Cuál es la importancia de los humedales en una ciudad de clima tropical como Cali?

Cumple una función súper importante. Acá tenemos en esta zona tropical dos temporadas climáticas claras. Con el cambio climático nada es preciso pero digamos que tenemos temporada seca y temporadas de lluvia. La temporada de lluvia, cuando son lluvias torrenciales, estos humedales aquí en Cali son reguladores del sistema hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Como estamos en un piedemonte las aguas bajan a la zona plana y en estos humedales evitan las inundación en este sector y permiten que no nos llenemos de lodo porque los lodos que vienen bajando con el agua de la loma, de la montaña, quedan en estos humedales. Tienen esa funcionalidad en cuanto a la regulación hídrica.

Los humedales y sus áreas protectoras cumplen una función súper importante para regular el clima, pues evitan islas de calor y ayudan a capturar partículas de co2 en la ciudad.

Así como en Cali y en cualquier parte del mundo son refugios de diversidad , son refugios de flora nativa y de fauna especialmente de aves y especialmente en temporada migratoria estos ecosistemas se convierten en el hogar de muchas especies que vienen viajando desde el norte del continente.

¿Cómo nace el Ecoparque de las Garzas?

La historia del ecoparque de las Garzas parte desde muchos años atrás, siglos atrás . Este era un espacio que era concebido como un reservorio de agua para los procesos de ganadería y agricultura que se dieron en esta zona posteriormente cuando llegan los procesos de urbanización esta zona donde se encuentra el ecoparque es cedida por los constructores al distrito de Cali.

En 1995 por el accidente de American Airlines le dan a las victimas unos árboles para sembrar en honor a las personas que fallecieron en este accidente. Las familias frente a un dolor buscan un lugar apropiado para sembrar estos árboles y encuentran que este humedal de las garzas era un lugar que no estaba muy bien cuidado, tenía escombros, las personas dejaban basuras, hacían quemas, dejaban agentes contaminantes o lavaban los carros allí. Vieron este espacio del ecoparque o este lago porque todavía no era ecoparque, un lugar muy bonito para crear estos árboles. Entonces todo inicia realmente con una siembra de árboles, retiran, limpian el lugar, sacan los escombros sacan los residuos sólidos y siembran los árboles que en este momento se han convertido en un gran bosque.

¿Cuáles son los pros y contras de que existan humedales dentro de la ciudad?

Yo creo que son más beneficios que contras, pues son espacios de refugio de biodiversidad nos permite regular el clima, hacer una regulación hídrica uno de sus principales funciones que tienen estos sistemas pero también se han vuelto espacios para el disfrute ciudadano. Es muy importante esto porque cada vez más comunidad visita estos humedales disfruta del paisaje realiza actividades educativas actividades sociales la idea es que estas actividades siempre estén acorde a la preservación de estos ecosistemas entonces son más los beneficios que los contras. Yo podría pensar que para el desarrollo de una ciudad estos ecosistemas pues de pronto no facilitarían en el desarrollo urbano en ciertos sitios de la ciudad, por ejemplo que pase una avenida una vía o que se construya un proyecto urbanístico pero digamos que en esos sentidos este es el valor que tienen estos ecosistemas para la preservación del agua en Cali porque estos ecosistemas están conectados a la regulación porque la dinámica hídrica de la ciudad es decir tienen un flujo directo con las corrientes superficiales pero también con las aguas subterráneas.

¿Qué desafíos enfrentan los humedales en la ciudad para los próximos años?

Tenemos muchos desafíos para los humedales, pienso que el principal reto es que sigan existiendo, a pesar del desarrollo urbano que están en el territorio no solo en Cali sino en cualquier ciudad del mundo que crece rápidamente. Entonces el principal reto es que sigan haciendo parte de la estructura ecológica del distrito que sean suelos de protección áreas forestales protectores que hagan parte de esa red y esa dinámica hídrica del territorio y conectados a esta dinámica hídrica tenemos humedales que se encuentran alrededor de la ciudad que también requieren ser recuperados en sus espejos de agua.