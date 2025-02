Cierres viales en Cali: manifestaciones por mal estado de vías y falta de transporte escolar

En la mañana de este miércoles 12 de febrero de 2025, la ciudad de Cali enfrentó bloqueos viales en el sector de La Portada al Mar debido a protestas ciudadanas por la falta de transporte escolar. Estas manifestaciones también se presentaron en zonas como La Buitrera y Bellavista, afectando significativamente la movilidad en la ciudad.

PUBLICIDAD

Desde tempranas horas, comunidades de los corregimientos Golondrinas, Pedregal, Montebello, La Castilla, La Olga, El Rosario y La Paz se congregaron en puntos estratégicos para impedir el paso de vehículos, incluyendo motos y ciclistas. Los manifestantes expresaron su descontento por la carencia de transporte escolar y el mal estado de las vías que conectan sus comunidades con el casco urbano de Cali.

Este no es un problema reciente, pues en protestas anteriores, esto han indicado algunos de los manifestantes. “Al principio llegaron con una planificación, entraron sí, a revisar, que tenemos en la casa. Dijimos, bueno, está bien, esperar un resultado, pensado en la planificación, pero no ha pasado nada. Realmente es indignante exigir algo tan básico, lo que es una vía, una carrera. Queremos decirles que no queremos una máquina con rodillo, aplanando un tierrero, aplanando las piedras, no queremos eso, queremos la pavimentación. Queremos inversión”.

La falta de transporte escolar ha obligado a muchos estudiantes a recurrir a medios informales, como el mototaxismo o vehículos particulares, para llegar a sus instituciones educativas. Esta situación no solo representa un riesgo para la seguridad de los menores, sino que también genera costos adicionales para las familias y promueve la informalidad en el transporte.

Las autoridades locales, incluyendo la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, hicieron presencia en los puntos de bloqueo para dialogar con los manifestantes. Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali, informó que, tras varias horas de protesta, se logró concertar una mesa de trabajo para este jueves, con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficie a las comunidades afectadas.

Los manifestantes buscan ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) de la Secretaría de Infraestructura, con el fin de garantizar mejoras en las vías y asegurar un transporte escolar adecuado para sus hijos. Además, exigen una solución definitiva que no se limite a intervenciones temporales, sino que contemple la pavimentación y mantenimiento constante de las rutas que conectan sus corregimientos con la ciudad.

La situación en Cali pone de manifiesto la necesidad de una atención integral por parte de las autoridades municipales y departamentales para garantizar el derecho a la educación y la movilidad de los estudiantes de zonas rurales y periurbanas. Se espera que las mesas de trabajo programadas arrojen soluciones concretas y efectivas que eviten futuras manifestaciones y mejoren la calidad de vida de estas comunidades.