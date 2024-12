Impresionante video: mujer murió arrollada por una motocicleta en plena vía pública

Una mujer que se dedicaba a ser profesora, identificada como Ana Cecilia Vásquez Gómez, de 65 años de edad, perdió la vida luego de ser embestida por un hombre abordo de una motocicleta en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Los hechos ocurrieron este domingo 01 de diciembre en horas de la tarde.

Cuando Vásquez iba cruzando la calle, el motociclista la golpeó y la lanzó contra un poste, lo que le causó la muerte en plena calle. “Lamentablemente, la señora no resistió y murió en el lugar, mientras que el motociclista terminó tirado sobre la calle, siendo después llevado al hospital. Después lo que logramos comprobar es que este último es un domiciliario, quien al parecer no vio a la mujer cuando se movilizaba sobre la carrera once con calle séptima, además posiblemente no alcanzó a maniobrar porque iba a alta velocidad”, informaron.

La mujer era profesora física de la Universidad de Caldas, pensionada y cumpliría 66 años este 13 de diciembre del 2024. “Ella era soltera y estaba a cargo del cuidado de su mamá, quien tiene 98 años de edad, una excelente hija, hermana, una tía excepcional, por eso fue doloroso enterarnos de la forma cómo murió”, informaron sus familiares.

La comunidad pidió a las autoridades implementar medidas que puedan ejercer controles sobre las vías de la ciudad para evitar situaciones trágicas como estas.

En el video se puede observar que la mujer estaba cruzando la calle cuando el motociclista iba a una alta velocidad cuando arrolló a la mujer saliendo volando y del golpe quedó tendida en el piso. Por su parte, el motociclista también quedó tendido en el piso y fue trasladado a un hospital.