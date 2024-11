Circo herencias: formación y creación circense hecha en Cali

Circo Herencias, una de las compañías de circo más emblemáticas del país cumple este año, catorce lustros de trabajo ininterrumpido, ofreciendo entretenimiento excepcional y preservando la rica tradición del circo. Fundado en el año 2010, Circo Herencias ha cautivado a audiencias de todas las edades no solo con su presentación y participación en importantes propuestas culturales de la ciudad, también entregando a la capital del Valle, artistas formados con un alto contenido social, que honran la herencia cultural del circo.

La compañía ha presentado sus espectáculos en diversas ciudades y festivales, destacándose por su compromiso con la excelencia y la innovación. Cada presentación es una celebración del arte circense y un homenaje a las generaciones de artistas que han contribuido a esta tradición. “Nuestro objetivo siempre ha sido mantener viva la magia del circo y transmitir su esencia a todas las personas, nacimos en Cali como compañía de circo y nos hemos fortalecido ejerciendo un liderazgo importante en los procesos culturales de la ciudad, en la formación con nuestra escuela y como fundación con sentido social” asegura Fabián Hoyos, director general de Circo Herencias.

Ubicado en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, Circo Herencias no solo le ha entregado a la ciudad la posibilidad de entretenerse con grandes puestas en el escenario, sino que también promueve valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. La compañía se enorgullece de ser un espacio inclusivo, donde artistas de diferentes orígenes pueden unirse y brillar en el escenario. “Hemos recorrido un camino importante en el que hemos aportado a la cultura caleña, formamos en la parte artística del circo en todas sus manifestaciones a quienes lo han querido y estamos dejando huella en la construcción de un tejido social que garantice la transformación de nuestra querida Cali”

Gala de clausura del año 2024 de Circo Herencias

Una puesta en la que formadores y estudiantes harán muestra de todos los avances obtenidos durante el año 2024, podrán apreciar los asistentes a la sede de Circo Herencias el sábado 14 de diciembre a las 7 de la noche cuando se lleva a cabo la clausura de la actual temporada.

Esta presentación se hace cada fin de año con el objetivo de mostrar los resultados en la formación del arte circense que se logra con las enseñanzas impartidas en Circo Herencias. Este año además de la clausura, dos estudiantes se graduarán convirtiéndose en la segunda promoción de Circo Herencias.

Para la historia del circo en Cali y de Circo Herencias, el 14 de diciembre es una fecha muy importante pues fue un día como ese, cuando se graduó la primera promoción del nuevo circo en Colombia, y coincidencialmente para la fecha, el padre del circo en nuestro país, Héctor Fabio Cobo Plata, falleció.

Fabian Hoyos contó “Pasa algo muy particular con el 14 de diciembre para la vida circense colombiana, para mi en particular, ese día me gradué como artista de circo” apunta.

Logros de Circo Herencias

Circo herencias durante sus 14 años ha participado en reconocidos proyectos culturales en Cali, a nivel nacional e internacional. Entre otros están: Espectáculo Delirio desde el 2013 hasta la fecha, en los espectáculos (La Pinta, El Chacha Del Diluvio, Agúzate, Melao, Hechizo, Mullier, María, De Vuelta Al Ritmo, Fiebre de viernes en la noche, Celebración la fiesta que somos, entre otros).

Con puestas exitosas Circo Herencias ha propuesto durante su trayectoria una forma muy particular de hacer circo con una gran identidad caleña que ha sido llevada a otras ciudad de Colombia. Algunas de las puestas son:

· Dalicioso, espectáculo de circo contemporáneo inspirado en el surrealismo de Salvador Dalí.

·Circus Circus homenaje al circo tradicional.

·Las Gatas del Río: Diosas Gatunas.

·La Dulce Alegría.

·Circo Herencias también ha estado presente en espacios tan importantes como: Festival Internacional de Teatro, Festival Carnavalada de Barranquilla, Festival Iberoamericano de Teatro, Encuentro nacional de Teatro de Yumbo, entre otros.