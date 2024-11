Orgullo caleño: La Pérgola Clandestina entre las mejores 50 discotecas del mundo

La ciudad de Cali es uno de los destinos favoritos por los turistas por su rica gastronomía, el calor y alegría de la gente, su biodiversidad, pero más que todo por la manera en la que se “rumbea”, pues mucho se habla de que las fiestas en la ‘Sucursal del Cielo’ son como en ninguna otra parte del mundo. Así ha quedado demostrado en los rankings que se han realizado de las mejores propuestas de clubes en todo el planeta, pues en la capital del Valle del Cauca, está ubicado uno que quedó entre los mejores 50.

De acuerdo con la última lista brindada por la International Nightlife Association, la Pérgola Clandestina, quedó ubicado en el lugar número 45, es por eso que Publimetro Colombia habló con el gerente, Juan Camilo Escobar, sobre cómo comenzó el proyecto, los retos que ha tenido y sus planes a futuro para seguir brindando la mejor rumba de la ciudad.

¿Cómo fue el proceso de reunir en un mismo sitio diferentes ambientes para diferentes tipos de personas?

Pensar en el nicho que podía venir a La Pérgola, en el proceso de poder llegar a todos los espacios, ocurrió con el tiempo. Al principio éramos un solo espacio en el hotel. Después dentro del mismo hotel había otra terraza y poco a poco fuimos adaptándola para que fuera otro espacio. En ese momento abrimos una zona que era la electrónica, después de un tiempo, fue naciendo la necesidad de diferenciar musicalmente cada uno de los espacios y lo fuimos haciendo naturalmente como creíamos, pero obviamente hemos salido, hemos visto otras cosas y hay referentes que también nos inspiran.

Hablando entre amigos, tirando risa, fue como que, no, ¿cómo así? Hay que conectar todos los espacios porque en un momento no los habíamos conectado. Y un día así nos empezamos a imaginar ahí cómo podíamos conectar los espacios, ya conocemos el lugar bien y teníamos la necesidad de buscar esos diferentes nichos, y nació Balneario, que pensamos que era algo o que es algo muy caleño, la gente que le gusta la salsa y toda esa música tropical, desde el nombre. Nació Clandestina, que es nuestro lugarcito raro, como el que no nos hace perder esa identidad que siempre tuvimos, obviamente conservamos Perreo A Poca Luz por el auge del reggaetón, y tenemos nuestra zona Panorama que es la que tiene como un poquito de todo, es como una zona comercial.

¿Qué es La Pérgola Clandestina?

Saber qué es La Pérgola es re difícil, es que es para todo el mundo, pues debe significar algo diferente. Para mí para mí es es mi casa, realmente para mí es el lugar que nos ha dejado imaginarnos lo que queramos y jugar con eso desde que fui bartender en La Pérgola y eso era una de las primeras consignas que le daban a uno cuando era bartender, la idea es que jugues, que si quieres hacer algo nuevo y necesitas algo nuevo no lo pidas, y que cada cosa sea una creación nueva y cada cóctel en esos momentos era único y era hecho con el cliente y La Pérgola en general para mí ha sido eso, poder jugar con lo que se nos ocurre, poder aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer y ya después de tener esto bien armado nos ha dejado jugar literalmente, jugar al bar, al club.

¿Cómo se lleva un establecimiento de entretenimiento o cómo comenzó un lugar de fiesta en una empresa?

Lo que nos pasó a nosotros es que el negocio creció y nos obligó a volvernos un empresa, creamos una fiesta única que no existía en un lugar donde nadie le apostaba a la fiesta y nos volvimos muy fuertes desde chiquitos. Y ya después todo ese camino de volverlo una empresa, y pues desde el comienzo ha sido un trabajo en equipo, la verdad, hay personas claves para cada paso que hemos dado, hay momentos en los que nos hemos sentado y hemos revisado lo que somos lo que hacemos y cuál es el siguiente paso que vamos a dar, pero ha sido un trabajo en equipo una ficha clave de lo que somos hoy en día no soy solo yo.

¿Qué consejo le darías tú a personas que en este momento puedan estar como estabas tú hace años como creciendo o teniendo una idea y que ahora la materializaron pues y que ahora se convirtió en lo que es la pérgola hoy en Cali?

Yo creo que hay que creer en lo que estás haciendo, creer en lo que te imaginaste en algún momento y no frenarte de seguir imaginando cosas, en Cali por ejemplo pasa algo muy peculiar con estos negocios y es que se imaginan una idea muy brutal hacen un espacio muy brutal y se olvidan que el negocio necesita que le sigas invirtiendo y le sigas metiendo y vos vas después de dos, tres años a esos negocios que eran brutales y los encontrás idénticos, acá no, acá ha sido una construcción permanente de siempre estar como, no inconforme sino como que siempre estamos a un 60%, estamos a un 80%, nunca hemos dicho estamos a un 100% de lo que queremos, hay momentos en los que sí nos hemos visto y decimos ya estamos cerca de lo que queremos, pero es eso, es como tener una meta larga y seguir buscándola y seguir persiguiéndola y crearte dentro de eso y volver a imaginar lo que estás haciendo y corregir lo que no te gusta y hacerle.

Cuando se trasladaron ¿por qué decidieron el centro de Cali? En vez de otro lugar.

Desde un principio fue la apuesta, desde que la pérgola nació en una casa, era un negocio de amigos, donde hacían cosas, entre esos la fiesta, y cuando ya se convirtió en La Pérgola, en un negocio como tal, que se fue al Hotel Santiago de Cali en el centro, fue la apuesta desde el comienzo y en el momento en el que pensamos en movernos de ahí porque nos habíamos quedado pequeños, era eso y en estos momentos le creemos al centro, nos parece que el centro es brutal y que hay que seguir trabajando, aquí llegamos y transformamos este espacio en el que estábamos, que era un espacio donde nadie quería hacer nada y pues ahora vemos todos los negocios que están creciendo dentro del centro.

¿Cuál fue la estrategia para llegar a estar dentro de los mejores 50 clubes del mundo?

Yo lo veo como desde dos puntos de vista como que hay un momento en el que no estábamos en esto y ahora estamos con el puesto número uno en temas de vanguardia económica, ambiental, nos ganamos ese premio que era como distinto al normal que daban en las categorías.

Nos imaginamos entrar a ese ranking y está la otra parte que es ya la estrategia que hemos hecho de mercadeo y todo para poder seguir creciendo en eso. No sé, siempre nos hemos creído los mejores, somos los mejores y nos gusta decirlo y trabajar para ser los mejores, así a todo el mundo no le parezca y en un principio nuestra experiencia estaba muy enfocada en la barra y queríamos entrar primero a los mejores bares del mundo y empezó ese trabajo de volvernos los mejores en todo, ligados por el público por el tamaño del negocio que somos por estar en boca de todo el mundo. Ahora estar en esos rankings para nosotros es parte de la estrategia de realmente ser los mejores, aquí internamente con el equipo de trabajo, con los meseros, con los de la barra, porque ahorita queremos estar en todos los concursos que hayan y hoy pienso que más que o sea, ganárnoslos es brutal pero más que todo eso es tener un equipo en pro de ganárselo no importa si te lo ganas o no, pero tener el equipo de servicio, tener el equipo de barra en los concursos de coctelería y tenerlos ahí cómodos de alguna manera queriendo ser los mejores y queriendo ganárselo, ahorita es parte de nuestra estrategia interna para poder estar ahí como aprovechar esas cosas y si no los ganamos y estamos ahí pues es doble gol, ¿no?

¿De dónde nace la idea de apoyar a artistas emergentes de la ciudad?

Indudablemente esto es un negocio y es un poco de todo, pero es un poco esa responsabilidad social o esa responsabilidad que tenemos como empresa, nosotros llegamos acá, logramos lo que hemos logrado y es parte de conocerlos porque hemos crecido conociendo a muchos de esos artistas, han sido parte del proceso y somos afines, somos completamente afines, somos una plataforma para todo.

¿Cuál ha sido el impacto de empleabilidad y seguridad en la zona donde están ubicados?

Pues desde que llegamos acá, obviamente llegamos a hacer un trabajo fuerte, esto olía horrible, tocó hacer como unos lavados así súper industriales, llegamos interviniendo, pintando, con el flujo de gente pues se iba logrando lo que hoy hemos logrado y claramente es como parte de nuestra responsabilidad, es cuidar a los asistentes, y pues con todas esas grandes filas que habían en la calle y esa transformación tan cortica donde apenas estaba empezando, obviamente teníamos un dispositivo súper fuerte y todavía lo tenemos, sino que hemos ido avanzando, el sector se ha ido recuperando entonces ahora es un poco más diferente, ahorita están los vecinos, está la DIAN aquí, pero ahorita lo que decíamos, acá es que el espacio han visto la importancia y la transformación del centro que al final el centro de todas las ciudades del mundo es la parte más importante, vas al centro de Nueva York, vas al centro de Madrid, es donde etán las tiendas más grandes, el comercio y todo es increíble estar allá y la mayoría de personas extranjeras vos vas a preguntar que es donde hay que alcanzar donde es el centro de las ciudades, que es donde quieren ir pero se encuentran con que en Latinoamérica, se man tiene el desorden, entonces yo creo que esa ha sido la apuesta, también de los gobernantes de empezar a ver que hay como una importancia dentro del sector.

En cuanto a empleabilidad, al principio sólo abríamos los fines de semana entonces éramos los que los que manejábamos el ‘voleo’ teníamos la semana para solucionar las cosas que había que solucionar pero pues con el pasar del tiempo con el ir creciendo toda la estructura ahorita tenemos equipo de mantenimiento, equipo de jardinería, encargados de mantenimiento, de producción, encargados de la parte sustentable ambiental de La Pérgola, os paneles, el proyecto de aguas lluvias hasta tener una oficina con asistente contable, con recursos humanos, hasta tener un equipo de mercadeo, diseñadora de planta, todo ha ido creciendo.