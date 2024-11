“Podemos ser optimistas en la COP16, se van a lograr buenos resultados”: Jürgen Kretz, parlamentario de Alemania

Se organizó un encuentro de medios en el stand de Alemania en la Zona Verde de la COP 16 en Cali, espacio desarrollado por la embajada de este país y el Instituto Capaz, allí Jürgen Kretz, diputado del Parlamento Nacional de Alemania y miembro del Partido Verde, quién representa al sur del país desde su sede en Berlín habló sobre la conferencia de las partes. Como parlamentario, trabaja en temas clave de sostenibilidad y protección ambiental, alineados con la misión de su partido. Estas fueron sus reflexiones.

Entrevistador: ¿Cómo ha visto la COP16 en Cali?

Jürgen Kretz: Me ha impresionado mucho la atmósfera. Creo que una conferencia internacional como esta es muy importante para avanzar en la protección de la biodiversidad. He hablado con muchos representantes de pueblos indígenas de varios países y también he tenido la posibilidad de estar con el Ministro de Protección del Medio Ambiente de Alemania en sus reuniones. Tengo una muy buena impresión y creo que podemos ser optimistas; vamos a conseguir algunos resultados muy positivos. La biodiversidad es un gran problema, ya que está en peligro, así como los límites planetarios. No solo hablamos de cambio climático, sino de biodiversidad, y tenemos que trabajar juntos para conservarla.

Entrevistador: ¿Cómo podrían ayudar desde Alemania en la conservación de la biodiversidad en Colombia? ¿Qué tipo de proyectos piensan apoyar?

Jürgen Kretz: Creo que hay dos esferas de acción. Una es la negociación internacional para establecer buenas reglas; necesitamos reglas estrictas. La otra es la cooperación mediante proyectos. El norte global decidió en Montreal hace dos años asignar 30 mil millones de dólares anuales al sur global. Ahora estamos en negociaciones para alcanzar el nivel de 20 mil millones como inicial. Aunque estamos cerca de los 15 mil millones, hemos avanzado y debemos lograr un nivel constante para que estos proyectos no sean temporales, sino que contribuyan a las metas de biodiversidad hasta 2030, 2045 y 2050.

Entrevistador: ¿Cuáles son los compromisos que tiene Alemania con la biodiversidad en Colombia?

Jürgen Kretz: La cooperación alemana apoya varias áreas de protección. Yo represento al Parlamento, pero creo que el gobierno alemán conoce mejor los detalles de esta cooperación. Colombia es uno de los lugares más importantes para la biodiversidad, y aquí tenemos zonas como el Parque Natural Serranía de Chiribiquete. Colombia es una región de suma importancia para nosotros en este aspecto.

Entrevistador: ¿Cómo ha sido la lucha en Alemania en temas de biodiversidad?

Jürgen Kretz: En Alemania, la gente piensa que ya hemos logrado mucho. En el Partido Verde creemos que ha sido una lucha importante, especialmente en áreas como la economía circular, la protección climática, y la transición hacia energías renovables. Sin embargo, no hemos logrado lo suficiente y existen discusiones dentro de Alemania. Algunos quieren continuar con la transformación, mientras otros consideran que ya se ha hecho demasiado. Es peligroso pensar que ya hemos alcanzado todo; necesitamos seguir adelante.

Entrevistador: Hemos visitado comunidades del Amazonas y la Costa Caribe en Colombia. ¿Cómo pueden acceder estas comunidades a fondos e iniciativas para preservar sus proyectos?

Jürgen Kretz: Lo más importante en la cooperación internacional es trabajar de manera colaborativa. No se trata solo del país donador, sino de construir un diálogo con las autoridades y la gente para decidir qué es lo más relevante. En Colombia, la transformación energética y la conservación son temas clave. También es esencial que los pueblos indígenas y comunidades locales tengan un rol protagónico en estos proyectos. No es posible proteger una región sin incluirlos.

Entrevistador: ¿Es esta su primera visita a Colombia?

Jürgen Kretz: Sí, es la primera vez que vengo a Colombia, aunque ya he estado en Perú, Ecuador y Bolivia.

Entrevistador: ¿Qué le ha parecido Colombia?

Jürgen Kretz: Me ha encantado. Es un país hermoso, lleno de belleza natural. La biodiversidad aquí es impresionante, y la gente es muy acogedora. Ha sido una gran experiencia.