Drea Dury, la caleña que la está “rompiendo” en Europa: Palmera Nights, su nuevo álbum

Andrea María Rosa Dury es una cantante caleña que ha estado involucrada en la música desde muy pequeña gracias a sus padres. Su madre le ponía casetes en ese entonces con canciones de niños, además, su padre era director de orquesta, con quien pasaba mucho tiempo en los ensayos. Cuando tenía apenas 14 años, se fue a vivir a Bruselas, Bélgica a estudiar artes visuales en la escuela La Cambre.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes con la música?

El primer recuerdo que tengo con la música, la verdad era cuando mi mamá ponía como unos casetes. Ella ponía los casetes en la radio, en la grabadora y eran como música de niños, pero mi mamá siempre como que me motivó a cantar y a bailar y yo me acuerdo cuando vivíamos en un conservatorio muy pequeña y mi mamá me ponía eso, me metió como a clases de ballet pequeña y en serio me acuerdo muy bien, yo tenía como dos o tres años entonces yo creo que esos son de los primeros recuerdos que tengo con la música.

¿Qué significo que tu papá tuviera una orquesta?

Fue director dela fila armónica y la sinfónica del Valle, entonces pues trabajó con la filarmónica mucho tiempo en Cali, trabajó con Delirio, hizo Salsa Cabaret, hizo la Big Band de Jazz en Cali y en realidad pues él, como él es europeo, por eso es que me vine a estudiar en Europa, pienso que trajo como un poco ese feeling europeo también a la escena musical en Cali, pero muy enamorada de la salsa y muy enamorada de la música latina y pues creo que ahí se hizo como ese remix entre sus influencias europeas y como esos eventos que organizó como Delirio, Salsa Cabaret, con el Mulato, entonces digamos que en serio tuve una suerte muy grande y fue muy chévere poder estar como tras bambalinas durante todos esos momentos, como él me explicaba cómo se crea un espectáculo, cómo se hace un evento, cómo se produce todo eso. Y pues digamos que entre comillas pues eso lo hago hoy en día también yo.

¿Qué significa tu papá para ti?

Siempre me pienso que es de las personas que me inspiró a hacer música y como que bueno, yo puedo verlo como en su vida personal y privada, pues a mí me parece que mi papá es como un pequeño sabelotodo, es un genio y tengo mucha admiración por el trabajo que él hace y sí, en realidad ha sido como una inspiración hacer parte de esto.

¿Cuál es tu inspiración para hacer música?

Mis inspiraciones en Colombia o por lo menos en Latinoamérica, Celia Cruz, mi mamá escuchaba mucho, me mostró desde el primer, de uno de los primeros videos musicales que vi, el vídeo de la ‘Negra tiene Tumbado’, yo creo que eso también me impactó muchísimo porque nunca había visto ese vídeo, pero a mí me impactó de una manera súper positiva.

También artistas de Estados Unidos, para mí fue mucha inspiración: Alicia Keys, Cristina Aguilera, como todas esas artistas pop que estaban super sonando en ese momento, esas fueron las que me enseñaron entre comillas a cantar, así fue que aprendí a cantar.

¿Cómo ha sido emigrar para perseguir tus sueños?

Pues hoy digamos que con más años cuando empecé era como, uno siempre tiene expectativas, también y pienso que la vida de cada artista o la carrera de cada artista es distinta una de la otra y pienso que es la música que hago hoy en día y que de pronto en el momento la gente cuando empecé haciéndola, no la entendía, pues hace parte hoy en día de mi historia, en ese momento en Colombia y no hubiera salido no me hubiera tocado salir a otro lugar de pronto que mi música no sonaría igual y de eso estoy hoy en día más que segura.

¿Cuál fue tu inspiración para crear el álbum Palmera Nights?

Mi inspiración, bueno, primero Palmera Nights, es una continuación de mi primer proyecto que se llama Atardece. Yo sabía que en ese momento también estaba viviendo como muchas evoluciones de mi vida, ya separándome más de como la vida de aquí. Volviendo un poco hacia mi casa, también pasaba mucho tiempo en Cali en esos momentos cuando empecé a hacer el álbum y cuando volví aquí pues hubo muchos cambios en serio en mi vida personal y me tocó cambiar muchas cosas: mi casa, gente alrededor mío...y pienso que ese momento bastante crucial porque también el álbum se convirtió como en un diario en el que empecé a librarme un poco más y empecé a trabajar mucho más en la manera en la que quería hablar sobre algunos algunas situaciones.

¿Cuál es la canción de álbum?

Mi favorita es la que escogí como single que se llama No Lonely porque no solamente conecto con la letra sino con las melodías que escogí para esa canción.

¿Alguna vez te gustaría explorar otras géneros musicales?

En algún momento cuando siga haciendo más música, porque pues de por sí cuando me preguntaban Como cuál es mi género musical, nunca lograba definir uno.

Necesariamente, obviamente pues hago mucho más afro beats, pero Mi música siempre ha tenido como muchos Colores, o siempre ha sido una mezcla de varias cosas e influencias.

¿Cuáles han sido los retos más grandes que has tenido en tu carrera?

Pienso que aceptar que muchas veces las personas entran y salen de tu proyecto. El reto más importante ha sido como aprender a soltar cosas que al final, cuando uno lo ve en un largo plazo, no son tan importantes. Solo que eso es como un aprendizaje humano y eso también te ayuda mucho a avanzar en tus proyectos. Muchas veces lo que no permite avanzar el arte de la manera en la que yo la veo es como el ego.