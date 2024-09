Ojo infractores: instalaron cámaras de fotomultas en carriles exclusivos del MÍO

Accidentes, personas heridas, choques de vehículos y hasta fallecidos han dejado las invasiones a los carriles exclusivos del MÍO en la ciudad de Cali. Las autoridades han lidiado por años con este problema que ha afectado el desarrollo normal del transporte público en la capital del Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Es por eso que para mitigar aún más la problemática, la Secretaría de Movilidad de Cali, informó a la opinión pública que se realizó la instalación de dos cámaras de fotodetección, ubicadas en carriles exclusivos del MÍO.

Estas fotomultas ayudarán a sancionar a las personas que no cumplan con medidas y no estén al día, además, que transiten por las vías exclusivas del MÍO, acción que no está permitida.

Hasta el momento apenas hay dos cámaras de fotomultas instaladas, pero las autoridades informaron que el plan es tener 40 más en los próximos meses.

¿Dónde están fotomultas en carril del MÍO?

Hasta el momento, las dos cámaras que están instaladas, se encuentran ubicadas el la calle 70 con 1b y carrera 1a con 12, norte de la ciudad de Cali.

Estas fotomultas seguirán su funcionamiento normal como las otras ubicadas en la ciudad, solo que se les agrega la infracción de invadir el carril del MÍO. “A partir de hoy tenemos un sistema de foto detección que nos van a servir al control de los carriles exclusivos del trasporte masivo. El sistema es el mismo, solo se le agrega una nueva infracción, la invasión al carril del MIO”, informó el secretario de Movilidad, Wilmer Tabares.

“De las 38 fotos detecciones que tenemos instaladas, dos están visualizando el carril del MIO, eso nos permite tener la visual e identificar los vehículos que entren a este carril. Dentro de unos meses estaremos instalando 40 cámaras más en lugares estratégicos, donde hay mucha siniestralidad”, puntualizó.

Los lugares donde se ubicarán las cámaras de fotomultas serán en puntos de alta siniestralidad ara los caleños, para así poder evitar los accidentes. “En la calle 70 o como se le conoce, Avenida Simón Bolívar, tiene varias intercepciones que están en el top 10 de mayor siniestralidad, en la Carrera 1 también hay puntos calientes, en el centro de la ciudad y otros más, donde estaremos instalando el sistema”.