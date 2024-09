Gilberto Santa Rosa llega a Cali con el ‘Auténtico Tour’: Show de Delirio abrirá el gran concierto

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, llega a Cali con su gira ‘Auténtico Tour’ a seguir conquistando los corazones de los caleños al ritmo de la salsa. El gran maestro tiene preparada una noche “caleñisima” para deleitar a todos los asistentes en la Arena Cañaveralejo este viernes 06 de septiembre.

Su carrera se ha prolongado por más de cuarenta años y sus melodías han acompañado en la alegría y tristeza a sus seguidores alrededor del mundo. “Perdóname”, “Qué alguien me diga”, “Conciencia”, “La agarro bajando” y muchos éxitos más sonarán en la capital mundial de la salsa.

Es por eso que Publimetro Colombia habló con el Caballero de la Salsa sobre sus comienzos en la música y todo lo que trae el ‘Auténtico Tour’ a la ciudad de Cali.

Gilberto Santa Rosa en Cali

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene, en el que sintió conexión con la salsa?

Lo recuerdo como si fuera hoy, yo tenía cuatro años, había un programa nocturno en la televisión de Puerto Rico, se presentaba el ‘Gran Combo de Puerto Rico’, hablamos del año 1966, miércoles a las ocho de la noche, cuando yo vi esa agrupación, dije ‘wow’ yo quiero ser eso, pero me tardé dos años en encontrar mi conexión con la música. Yo tenía seis años, empecé con un amigo, era bien chistoso porque éramos dos niños cantando canciones de adultos. Así duramos hasta que yo cumplí 11 años.

A esa edad, empezamos a coquetear en el barrio donde yo vivía con la salsa, llegó el boom del género, tratamos de meternos en el movimiento, a los 11 años hicimos nuestro primer grupito de aficionados, eso fue lo que me llevó a hacer mi carrera.

¿Qué novedad hay en el ‘Auténtico Tour’ para Cali?

Este tour es muy especial, a mi me encanta porque tiene una energía muy bonita, estamos “caleñizando” el concierto porque yo tengo una serie de canciones y repertorios que en el único lugar donde yo las cantó es en Cali, van a ser incluidas en esta propuesta, con la misma energía de ‘Auténtico’ pero con el sabor caleño.

Tenemos un informante en el equipo, ella me pone al día y me dice qué tenemos que cantar, qué se escucha, así que a través de ella y la experiencia que hemos vivido en Cali, estamos diseñando el concierto.

Además, tenemos a la Carpa Delirio para abrir el espectáculo, es importante porque son caleñisimos, segundo porque es una propuesta y un evento que en el mundo no hay. Me siento muy honrado de que estén con nosotros.

¿Cuál es esa anécdota que usted nunca olvida de Cali?

De Cali yo no olvido dos cosas. La primera es que cuando yo fui a Cali, los caleños me hicieron cambiar mi firma, yo tenía cuatro o cinco años de haberme independizado, de ser solista, pero yo no tenía mucha experiencia internacional, entonces fui a Cali por primera vez me presenté en la Plaza de Toros y la gente me pedía autógrafos, yo firmaba y me regresaban las cosas y me decían que no entendían lo que decía, entonces yo cambié de firma para que la gente entendiera.

La otra anécdota que recuerdo es que antes de subir al escenario se me acercó una de las personas del público me dice que tenía que cantar una canción que se llama ‘Se Supone’, me dijo “si usted no canta aquí va a tener problemas porque la gente está esperando esa canción”, cuando yo canté, casi se cae la Plaza de Toros.

¿Para usted, qué es lo más gratificante de sus giras?

Para empezar, a mi me gusta girar, me divierte mucho la dinámica de una gira que a veces puede ser pesada pero me gusta el hecho de llegar a los lugares, prepararnos, dar el concierto y seguir. Pero sin duda alguna lo más gratificante es después de dar el concierto, saber y sentir que la gente lo disfrutó, que le dimos lo mejor de nosotros y que la gente no perdió su tiempo ni su dinero, es lago que por alguna razón que no te puedo explicar, se palpa mucho en la gira.

¿Cuáles son esas canciones que sí o sí debe cantar en Cali?

Tengo que cantar sí o sí ‘Que alguien me diga’, ‘Conteo regresivo’, ‘Perdóname’, y yo le doy gracias a Dios porque mi mayor preocupación cuando empecé como solista era tener un repertorio y lo logré, no me molesta, lo cantó todos los días, con el mismo amor, como las grabé.

Carpa Delirio abrirá el show de Gilberto Santa Rosa en Cali

Publimetro Colombia habló con Andrea Estrada, la Directora Comercial de la Fundación Delirio en Cali, quienes serán los encargados de abrir el show del Caballero de la Salsa en la ciudad.

Después de 18 años del show Delirio, ¿cuáles son las metas que tienen para el futuro?

Lo más importante que tenemos para el futuro es seguir fortaleciendo la Carpa Delirio como ese destino turístico patrimonial del complejo cultural Delirio, que se compone de la Carpa y el Paseo de la Aurora, así como el Lobby, que es lugar donde toda la magia del mundo se hace realidad. Que sea un motor de desarrollo turístico y económico para nuestra región.

¿Cómo es el proceso de consolidación de un espectáculo tan representativo para Cali, Valle del Cauca e incluso Colombia?

Consolidar nuestro espectáculo como uno representativo no solo de la cultura caleña y vallecaucana, sino colombiana, tiene relación directa con la fuerza de la idea en sí misma.

Delirio nace con un propósito de promocionar la identidad festiva de Cali y de Colombia ante el mundo, de contribuir a crear un modelo de industrial cultural para que artistas puedan vivir de su arte como un oficio bien remunerado pero al mismo tiempo esa pista de oportunidades para un gran colectivo.

Hablemos de empleabilidad de Delirio y del show, ¿cuántos bailarines y artistas hacen parte del espectáculo?

Nuestro colectivo artístico y de producción está conformado por 390 personas, que hacemos parte de una noche de Delirio, contamos a 150 artistas en escena y los otros colaboradores. Es un equipo muy grande que hace posible una noche de Delirio en el que recibimos entre 1500 y 1700 personas.

Hacen parte cuatro escuelas de salsa de Cali, una orquesta y una escuela de circo, así como un colectivo de actores y artistas de teatro que conforman todo.

Hablemos un poco de Vera, el show de la temporada ¿Cómo fue el proceso de montaje, cuántas personas hay detrás y cómo se llega a formar un show así cada año?

‘Vera, al ritmo de la vida’ es la puesta en escena de este año. Son historias que nacen de esa identidad de región, de esa identidad colombiana que ponemos en escena a través de la danza, el circo y la música.

Esta puesta en escena tiene un significado muy especial porque es la manera en la que nosotros contamos de una manera fantasiosa cómo nacen nuestras tres artes escénicas. Se desarrolla en esta universo vallecaucano, de la biodiversidad, que ha sido transcendental y fundamental en toda la historia de .nuestras obras, de resaltar nuestra riqueza natural.

¿Qué significa que el Caballero de la Salsa los haya elegido para abrir el show en Cali?

Ser los anfitriones de Gilberto Santa Rosa es realmente un honor y un orgullo, nos sentimos muy complacidos de poder celebrar nuestro cumpleaños también, como la mayoría de edad, pero nos hace sentir el reconocimiento de hacer un trabajo con pasión, con compromiso, que va mas allá de simplemente hacer un espectáculo, es el reconocimiento de un proceso que hemos hecho desde hace 18 años que tiene que ver con ese motor y esa pista de oportunidades de nuestro colectivo y por supuesto una punta de lanza de turismo y comunicación de región.