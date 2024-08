¿Quién responde? A mujer le inmovilizaron motocicleta y se la robaron en medio de operativo

El pasado mes de julio ocurrió un insólito hecho en la ciudad de Cali, pues autoridades de tránsito habrían inmovilizado una motocicleta y la habrían subido a una grúa, vehículo que minutos más adelante fue robado, por lo que la dueña le exige a las autoridades como la Alcaldía de Cali, Secretaría de Movilidad y Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, que se hagan responsable por lo ocurrido.

A través de redes sociales se realizó la denuncia por el abogado de la propietaria de la moto, por lo que el subsecretario de Movilidad, Gustavo Orozco, se manifestó, indicando que se hará una investigación para responder. “Como le corresponde a cualquier ciudadano para presentar la reclamación y cuando sean hechas tomaremos las medidas y la investigación para responder a la gente. De ninguna forma una moto, un carro o cualquier cosa se puede perder por un procedimiento”, indicó.

De igual manera, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, los responsables de las grúas en el departamento, expidió un comunicado. “El día 10 de julio del 2024 cuando el vehículo tipo grúa identificado con el número interno Dragon 67 se encontraba asignado a la Zona Centro para prestar sus servicios de control de espacio público en compañía de agentes de tránsito adscritos a la Secretaria de Movilidad; siendo las 14:30 horas aproximadamente se presenta una asonada en contra del vehículo tipo grúa donde unos sujetos (supuestos propietarios) con acciones de agresiones verbales y físicas se suben a la grúa y bajan a la fuerza la motocicleta de placas WTV85E, tal como se puede observar en los videos que circulan en redes sociales. No fue posible la elaboración de la orden de comparendo respectiva en consideración a la situación de orden público que se presentó en el lugar de los hechos (…) por tanto, el propietario del vehículo de placas WTV85E no registra orden de comparendo para la fecha de ocurrencia de los hechos”.

Al respecto, indicó que la situación “puso en riesgo la vida de los operarios de la grúa y la pérdida de un vehículo por el hecho de un tercero que no tiene relación contractual con esta entidad”, pero no informaron sobre si asumirán o no la pérdida de la motocicleta.