Así busca incentivar al trabajo y la economía el alcalde de Yumbo, Edgar Alexander Ruiz García

El municipio de Yumbo se podría considerar como la capital industrial del Valle del Cauca, pues en las últimas décadas se ha destacado por su competitividad en el área, pero, la inseguridad, el estado de las vías y la generación de empleo para los yumbeños.

Publimetro Colombia habló con el alcalde de Yumbo, Edgar Alexander Ruiz García, sobre sus proyecciones en el cuatrienio y lo que ha logrado en estos meses como primer mandatario.

¿Cuáles son las metas que usted ha llevado a cabo en este periodo de tiempo?

Es poder llevar la oferta institucional, no solamente del municipio sino de la nación y del departamento a través de las personas, pero no encerrado en cuatro paredes, sino llegando a territorio, llegando a los barrios, llegando a las comunas, llegando a las veredas y a los corregimientos. Y así que la gente de nuestro municipio pueda aprovechar y se pueda beneficiar de todo lo que se oferta en el Estado. De esa manera. De esa manera, hoy venimos invitando a la gente y inscribiéndola. Muchas personas no conocen de lo que oferta el Estado porque les da pereza, porque solamente creen que todo es redes sociales.

Entonces hoy la estrategia de gestión de transformación desde todos los sectores, bienestar social, educación. Tenemos gestores de cuidado del espacio público, entonces estamos garantizando cuidar el espacio público de nuestras partes rurales para que retornen nuevamente las familias, hoy también estamos cuidando los colegios con una estrategia que se llama Entornos Seguros, entonces estamos evitando que lleguen los muchachos con microtráfico y drogadicción a nuestros colegios, entonces los padres están felices porque estamos evitando que llegue ese flagelo.

Tenemos gestores de transformación desde infraestructura y hemos contratado muchísimos ayudantes de construcción y maestros para que nos ayuden a pavimentar más metros cuadrados muy rápidamente.

Entonces ahí pasamos a, pues digamos que a nuestros retos de transformación y uno de ellos es poder generar muchas oportunidades de ingreso y por eso le hemos dado empleabilidad a muchas personas pero que la gente realmente sienta que las personas que están contratadas le están llevando un beneficio de desarrollo a la comunidad.

Y tenemos un programa que es poder pavimentar muchas vías del casco urbano de nuestro municipio, de la zona rural y de la zona industrial con una estrategia que se llama Hechos en Concreto. Hemos podido pavimentar más de 5.000 metros cuadrados de concreto rígido, más de 2.000 metros cuadrados en concreto flexible y más de 1.800 metros lineales en placagüeyas en solo 7 meses. Yo creo que no ha habido un alcalde en el país que en 7 meses haya podido hacer tanta gestión para pavimentar tantas vías del municipio y el pavimento de vías tanto en el casco urbano, como en la zona rural, como en la zona industrial, mejora la movilidad, mejora la seguridad y en el casco urbano y en la zona rural pues dignifica la calidad de vida de los habitantes porque es dignificar la vivienda.

Entonces estamos despertando ese sentido de pertenencia, la transformación de un territorio donde una sola persona es de todos, así mismo venimos avanzando en el tema de la seguridad de manera articulada con toda la fuerza pública, hemos podido disminuir los delitos en un 43% en promedio de todas las variables, a nivel general por ejemplo en homicidios hemos disminuido el 35%, en hurtos hemos disminuido el 20% y venimos trabajando con estrategias del Plan Avispa.

Este plan busca disminuir el fleteto, hemos recuperado las cámaras de seguridad en un 95%, tenemos 260 cámaras en total, de las cuales estamos hoy funcionando 250, cuando nos entregaron el gobierno anterior con la mitad de ellas por fuera de servicio, en la misma estrategia hemos articulado a Secretaría de Gobierno, Movilidad y hacemos operativos de manera permanente, que nos han permitido que los delincuentes que abstengan de cometer cualquier tipo de delito.

¿Cómo están con pie de fuerza en el municipio de Yumbo para combatir la criminalidad?

Hemos hecho la gestión para incrementar el pie de fuerza pasamos de tener 130 policías a tener 170 y ahora vamos con una estrategia que también queremos tener en nuestro municipio y es que a través de incentivos vamos a lograr tener unos auxiliares de policía y vamos a lograr tener 130 auxiliares más.

Para un total de un pie de fuerza de la policía casi de 300, más la policía militar que tenemos. Entonces, venimos haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo, porque Yumbo merece ser un territorio de paz y armonía.

¿Qué otras estrategias han implementado en el municipio?

En el primer reto de transformación para Yumbo a través de la educación, queremos empezar a preparar a nuestros docentes con una capacitación al contexto, bajo un enfoque y modelo STEM.

Queremos invertir en esas aulas STEM en cada una de las instituciones educativas y queremos mejorar la infraestructura educativa, entonces, ahí del presupuesto que tenemos para los cuatros años, pues se nos va a ir una gran inversión. Y tenemos, digamos que cinco grqandes proyectos estratégicos que queremos desarrollar en nuestro periodo y es volver a Yumbo más turístico creando sus cerros tutelares, el casco urbano de Yumbo está rodeado por cerros tutelares, queremos volver a esos cerros turísticos.

Espero dejar uno de ellos que es el cerro de la estancia con un parque, digamos un senero ecológico que nos permita hacer control de bordes de la zona, que no nos invadan más, digamos la zona de la ladera. Ese sendero ecológico irá con arborización, los mismos barrios de esa zona de ladera no tienen espacios deportivos, queremos colocar emprendimientos para la misma gente de los barrios y tengan la oportunidad de generar ingresos, queremos poner miradores, entonces va a ser muy bonito y atractivo.

Hablemos de las estrategias que tienen para beneficiar para las madres cuidadoras de Yumbo

Van a salir unos proyectos por emprendimiento para las madres cuidadoras. Tenemos nuestro jardín infantil Arrullo, primer jardín infantil en el suroccidente colombiano. Hoy le ha dado la oportunidad a muchas madres, cabezas de hogar y padres, cabezas de hogar, ya que puedan aprovechar las oportunidades laborales que hay con turnos nocturnos, pero ahí le estamos garantizando a estos padres que puedan dejar a sus hijos mientras ellos van a laborar o producir, o los que también en un horario de 7 de la noche a 10, que quieren seguir estudiando, también lo pueden hacer, mientras los otros de 7 a 7 en ese turno nocturno pueden tener a sus hijos con el mejor cuidado tenemos los mejores profesionales y para las madres cuidadores pues seguimos trabajando y armando estrategias para garantizarles que puedan producir desde sus lugares cuidando a sus hijos y mirando qué incentivos brindarles.