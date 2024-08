Increíble: siete moteros robaron en manada a personas en reconocido parque de Cali

Pese a que en los últimos meses han disminuido los índices de hurtos en la ciudad, de acuerdo con las autoridades, las bandas de moteros siguen haciendo de las suyas, aprovechándose de los caleños y robando sus pertenencias, así lo confirman las denuncias que realizan los ciudadanos en redes sociales.

En las últimas horas se registró un nuevo hecho, donde una banda de alrededor siete moteros, atemorizaron a varias personas que estaban en el famoso Parque de las Piedras, en el barrio San Fernando Viejo.

Los hechos habrían ocurrido en la madrugada de este sábado 24 de agosto, en el parque que queda ubicado en inmediaciones al Parque del Perro.

En el video que compartieron en redes sociales se puede observar que llegaron alrededor de 7 sujetos armados, a bordo de motocicletas y se fueron “encima” de personas que estaban departiendo en el sector, robando sus pertenencias.

Algunas de las personas presentes lograron salir a correr y salvarse del robo, pero las otras fueron amordazadas hasta que les robaron todo. Finalmente, los moteros se escaparon.

En redes sociales criticaron la situación e hicieron un llamado a la administración para que disminuya la inseguridad y estos hechos en la ciudad.

“¿Y los policías que trajeron con tantos bombos y platillos? Solo se ven en operativos de los guardas de tránsito, pero de seguridad y policía por ningún lado”, “¿y los policías que llegaron? Debe ser que por allá no van a pasar los invitados de la COP16″, “señor Alejandro Eder, “alcalde de Cali”, ¿entonces seguimos sacando más guardas y menos policías? Cali está para que la empiece a militarizar en muchos sectores, póngase las pilas que la inseguridad está grave”, “o sea, en Cali no ha disminuido la delincuencia, señor Alejandro Eder y supuestamente han reforzado la seguridad con la Policía, pero no se ve el trabajo”, fueron algunos de los comentarios.