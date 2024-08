Impresionante video de asalto de motoladrones a taxista en las calles de Cali

Los hechos de inseguridad siguen presentándose en la ciudad de Cali. En los últimos años uno a los que más le temen los caleños es a los motoladrones, pues es una de las técnicas que más usan los criminales para adueñarse de lo ajeno. Un nuevo robo se registró este martes 06 de agosto.

PUBLICIDAD

Los hechos habrían ocurrido en un semáforo ubicado en la carrera 5ta con calle 25, mientras los carros esperaban que cambiara de color para poder avanzar, un motociclista, vestido de uniforme verde, al parecer, perteneciente al área de la salud, acribilló con arma de fuego al conductor de un taxi y le robó todas sus pertenencias.

Tal y como se puede observar en el video, el asaltante robó al taxista, guardó su arma de fuego y huyó en compañía de otro motoladrón que lo estaba esperando.

El delincuente se movilizaba en una motocicleta de color blanco, de placas BEM 51G. El compañero que estaba asegurándose que el robo saliera bien, se movilizaba en una motocicleta del mismo tipo, de color oscuro pero con la placa tapada.

“Por más policías que traigan a la ciudad, a las “bellezas” no les interesa”, se lee en la cuenta que publicó el video.

En redes sociales piden al alcalde de Cali, Alejandro Eder, que los nuevos ingresos a las instituciones de la Policía y Movilidad, estén en las calles reforzando y no solamente se muestren a través de redes sociales.

“Por favor, no publiquen esto, para Alejandro Eder, esto solo sucede en una Cali de otro país y afectan su mandato, aquí en Cali no pasa nada. Es un lugar lleno de igualdad, nadie está quitándole el trabajo a nadie y no existe la inseguridad”, “hay que volver a los tiempos del F2″, “¿cómo es que las personas ven esto y no hacen nada por Dios?”, “sigan entregando motos a todo el mundo sin control en esta ciudad”, fueron algunos de los comentarios de los caleños.