Una de las mejores piscinas de tramo corto a nivel nacional se estrenó en Yumbo: esto dijo el Alcalde

Este viernes 02 de agosto, la Alcaldía de Yumbo, en cabeza de Edgar Alexander Ruíz García, la gestora social del municipio, Zuleyma Valencia, el gerente de IMDERTY (Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo), Arthur Palacios, y otras autoridades llevaron a cabo las inauguración de una de las mejores piscinas de tramo corto a nivel nacional.

Esta piscina no solamente representa una obra de infraestructura, sino, un salto hacia el futuro para la comunidad deportiva yumbeña y el Valle del Cauca. Además, cuenta con todos los requerimientos para ser el escenario para ser un escenario con una de las mejores infraestructuras a nivel nacional, optimizando su tecnicidad y ergonomía para el confort y seguridad de los nadadores de Yumbo.

La piscina lleva el nombre de Bárbara Muñoz Quintero, en honor a la nadadora yumbeña que hace parte de la Selección Colombia de Natación y ha llevado su talento alrededor del mundo.

Publimetro Colombia habló con la deportista que no se guardó el orgullo y honor de la inauguración de este espacio deportivo. “Estoy muy contenta, agradecida con el municipio de Yumbo, con la administración, con el IMDERTY de que esto haya sido posible, para mi es un orgullo que esta piscina esté tan bonita luego de tantos años, aquí me formé, aquí empecé mis clases de natación, aprendí a nadar cuando tenía 3 años y aún es un honor para mi venir, me recuerda muy bellos momentos” dijo Bárbara.

Por su parte, Arthur Palacio, gerente de IMDERTY, habló con Publimetro Colombia, sobre la importancia de este escenario deportivo para Yumbo. “Le estamos cumpliendo a la comunidad, el alcalde le está cumpliendo, porque este es un proyecto que se venía desarrollando desde el periodo anterior, por fin hoy es un hecho, la comunidad ha estado muy a la espera de esto. Caracterizados se tienen alrededor de 300 jóvenes, en 7 clubes, que están siendo beneficiados con este espacio”, puntualizó Palacio.

Finalmente, el alcalde de Yumbo, Edgar Alexander Ruíz, resaltó este logro en lo que lleva en el primer mando de la ciudad. “Muy orgulloso de entregar esta piscina que en el tramo corto viene siendo una de las mejores a nivel nacional y la mejor piscina del suroccidente colombiano”, comenzó diciendo Ruíz.

Así mismo, entregó detalles técnicos de la piscina que beneficiará a deportistas en Yumbo. “Pasamos de profundidad de 1.40 m a 2 m, con seis partidores, un escenario para la comunidad de 300 personas de capacidad. En homenaje a una gran deportista de la disciplina, le dimos el nombre de Bárbara Muñoz al escenario y demostrarle a toda la comunidad del Valle del Cauca, que a través del deporte hay proyecto de vida”, finalizó diciendo el alcalde de Yumbo a Publimetro Colombia.