‘Oís App’: la aplicación del turismo en Cali que reúne mitos, historia y mucho más

“Oís” es una aplicación que fue creada por el intendente de la Policía, Andrés Felipe Córdoba, que exalta la ciudad de Cali y promueve el turismo y la economía en la capital del Valle del Cauca.

Han pasado más de cinco años desde que Felipe quiso utilizar su imaginación para presentar su tesis de grado y su particular gusto e interés por los monumentos que adornan y llenan de historia a la ‘Sucursal del Cielo’.

Publimetro Colombia habló con el ahora administrador de empresas sobre todo el proceso de crear una aplicación y cómo ha cambiado su vida desde que inició este proceso.

“Yo decidí ingresar a la universidad porque no quería solamente quedarme en la Policía, que pasaran 20 años, jubilarme y ya…Yo quería vivir la juventud y la experiencia de estar en una universidad, el proceso que vive normalmente un joven. Yo ingresé a la universidad y comencé a ver que el tema me gustaba, me trasnochaba” comenzó diciendo Felipe.

Pero esta no ha sido la única idea de negocio que ha tenido el intendente de la Policía, pues apenas ingresó a la universidad lanzó un emprendimiento de pasabocas llamado ‘Pipetos’. “Fueron muy buenos, pegó durísimo, en la universidad me empezaron a decir Pipeto, pero vi que necesitaba un equipo y era yo solo, entonces desistí”.

Para lograr terminar su carrera, Felipe, tuvo que hacer muchos sacrificios, pues como trabajaba en la Policía Metropolitana de Cali, fue trasladado a la ciudad de Cartago pero su universidad quedaba a unas cuantas horas, en Armenia. “Fue una odisea, estaba estudiando en la Universidad San Martín, que en ese entonces estaba siendo intervenida”.

El ingenioso intendente de la Policía indicó que siempre ha contado con buenas personas a su alrededor, y como no, si su carisma y ganas de ayudar a las personas es lo que lo caracteriza.

Cuando regresó a la ciudad de Cali, le llegó la oportunidad de hacer un curso de asenso en la ciudad de Bogota y de ahí lo iban a trasladar a Popayán, por lo que habló con su jefe, quien le dio la oportunidad de terminar su carrera pero con una condición: “El jefe me dijo que hiciera algo diferente, extraordinario, que yo era muy capaz y yo le dije listo”.

“Llego a Cali con ese reto y sigo estudiando y así pasó todo el proceso, siempre quise hacer algo, cuando llegó el octavo semestre, donde debíamos elegir qué proyecto hacer, si tesis.. y me sugirió la duda de por qué los monumentos no hablan. Yo decía “qué bueno sería yo llegar a la Plaza de Caicedo y que me hablara, me saludara”, yo me imaginaba todo eso y me decían que estaban los QR pero ellos no siempre tienen la respuesta, era un proceso muy largo, hay que hacer más cosas, yo quería que fuera algo más práctico, soñaba con una inteligencia artificial que apenas estaba en sus inicios”, contó e intendente sobre los comienzos de la App.

Felipe comenzó a investigar cómo podía hacer su sueño con los monumentos realidad, “averigüé sobre el proceso del arte, sobre la investigación, sabía que la información estaba pero no era fácil acceder a ella, yo llegaba a la biblioteca y preguntaba y me pasaban 20 libros, ese era mi atraso, no había un principio de búsqueda. Yo presenté mi proyecto para administración de empresas, se la presenté al comité académico y pasé raspado, me fui para el Sena con la idea de aprender a programar pero me dijeron que mejor no, que habían estudiantes que ya se iban a graduar, yo podía hacer la solicitud y el Sena me lo asignaba, así que eso hice”.

En el proceso de investigación y búsqueda, el intendente de la Policía hizo la matriz FODA de su proyecto, donde notó la inevitable amenaza con guías turísticos, que podrían percibir la aplicación de forma negativa. “Era ese riesgo, ¿cómo hago para que ellos capten, la aprovechen? Porque la mente puede saber mucha historia pero esta herramienta va a tener más información, entonces yo quería que en vez de sentirse amenaza, les sirviera”.

En el camino, surgieron muchas dudas, pero sobre todo en el tema que rodea el dinero, pues Felipe tuvo que sacrificar el carro en el que se transportaba, pedir dineros prestados y mucho más para poder sacar uno de sus sueños adelante.

“Yo empecé a crear reseñas y abreviaciones. HT: Historia turística, luego creo MUT, Mitos Urbanos Turísticos, y estos conceptos me los inventé porque hace parte de la tesis de marcas”.

Creación de logo

Felipe pagó en un comienzo una alta suma por un diseño que a la final no le gustó porque no sentía que iba con su marca y personalidad, pero afortunadamente dio con una persona que sabía de un reconocido diseñador de Nueva York que le ayudó con el logo de Oís App, que se mantiene hasta la actualidad. “Yo le mandé la licencia y el me mandó la propuesta, busqué una abogada de propiedad intelectual y ahí se me fueron como 10 millones de pesos, entre el pago, adecuaciones y más”.

Casi dos años después, comienzos del 2019, ya todo va tomando forma, pues Felipe se graduó, presentó su tesis y tenía el prototipo ya registrado, pero aún necesitaba de inversión para poder llegar a lo que es hoy ‘Oís App’.

Llegó la pandemia y el intendente hizo lo que estuvo a su alcance para mantener la aplicación, pagar soporte, software e invertir todo “pesito que le entraba al bolsillo” a su proyecto.

“Yo utilicé todos los recursos para fortalecer la aplicación, había fotos muy malas porque fueron las primeras que yo tomé, yo arranqué sin nada, porque sino nunca empezaba. tuve muchas personas que me ayudaron, hice alianzas con aerolíneas y me regalaron vallas publicitarias. La valla estuvo del 2020 hasta el 2023 en el aeropuerto, ha sido una ventaja. También hice cuatro estaciones con Metro Cali, todo el inventario me lo levanté para que me dieran un espacio.

Lo he sobrellevado, he mostrado la mejor cara de Cali al mundo a través de mi herramienta. No me ha tocado fácil, por eso no presto la aplicación ni le voy a subir nada gratis a nadie porque es estratégico, esta app ya es gratis. Ya funciona en Cali, pueden haber algunos municipios cercanos y ya es de referencia global”.

El intendente con su esfuerzo ha logrado tener seguidores de Estados Unidos y de España que llegan hasta la aplicación a ver la información de Cali. La aplicación actualmente se puede encontrar en la App Store de Apple y pronto en Android.

Esperando que tenga éxito, Andrés Felipe se encuentra en la ciudad de Bogotá para disputar la final del concurso ‘Titanes Caracol’ que le ayudará a fortalecer aún más si proyecto en todo el país. En redes sociales aparece como @ois.stc.