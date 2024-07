¿Cédula digital colombiana sirve para hacer transacciones en bancos? Esto dijo la Registraduría Nacional

Desde que la Registraduría Nacional lanzó al cédula digital, son muchas las preguntas que han surgido en torno de este documento, pues son muchos los colombianos que aún utilizan la cédula amarilla de holograma.

Una de las preguntas que más ha surgido es si este es un documento obligatorio que todos los colombianos deben tener o si es el reemplazo de la cédula ya conocida. Al respecto, el registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que este es un documento digital que funciona como opción para todos los ciudadanos mayores de edad que deben identificarse, pero no es obligatoria.

Además, dejó en claro que desde la Registraduría Nacional no se está promoviendo ninguna iniciativa que busque establecer que este documento sea obligatorio. “La cédula digital es una alternativa que tienen los colombianos adicional a la cédula amarilla que todos hemos conocido. Hoy no se ha implementado, ni en particular desde la Registraduría hemos pensado, la posibilidad de que se haga obligatoria la cédula digital por varias razones”.

Al respecto indicó que, la cédula amarilla tradicional, tiene procesos de seguridad efectivos, por lo que su uso sigue siendo una garantía y no es necesario que se reemplace.

Una de las razones por las que no se ha promovido el uso de la cédula digital colombiana, es porque tiene un precio y no todos los ciudadanos pueden acceder a pagarla.

“Obviamente, la cédula digital es mucho más segura, pero no nos parece razonable exigirle a los colombianos cambiar su documento, eso tiene un costo y a algunos se les hace difícil invertir esa suma. Luego, en la medida en que esa cédula digital no sea de alguna manera subsidiada por el Estado colombiano, nosotros no vamos a impulsar ninguna posibilidad de obligar a los colombianos a tenerla”, expresó el registrador.

Cédula digital colombiana es totalmente válida

Así mismo, el registrador nacional indicó que este documento de identificación es válido, por lo que usted puede presentarlo en todas las entidades, tanto públicas como privadas. Además, los bancos están en la obligación de aceptarla para realizar trámites.

“El sistema bancario tienen la obligación de aceptar la cédula digital porque es un instrumento de identificación adoptado por el Estado colombiano que tiene todas las condiciones, y un fundamento jurídico, por lo tanto, el sistema bancario, como cualquier otra entidad privada debe aceptarla como documento de identificación”, expresó Penagos.

¿Cuáles son los beneficios de la cédula digital colombiana?

Según la Registraduría Nacional, entre los beneficios se encuentran: