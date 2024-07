“No más abuso”: indignación por la muerte de un caballo en cabalgata de la Feria de Buga, Valle del Cauca

Pese a que han sido muchos los movimientos animalistas en contra de las cabalgatas en ferias, sigue siendo una actividad que se realiza, más que todo, en poblaciones pequeñas. Así se llevó a cabo en la Feria de Buga, en el Valle del Cauca, que se celebró en su edición número 71.

Este evento volvió a estar envuelto en polémica luego de que un caballo perdiera la vida durante la cabalgata en horas de la noche de este jueves 18 de julio. “Hoy se está desarrollando la cabalgata en Buga e infortunadamente la veeduría animalista reporta un caballo fallecido por infarto”, informó Conexión Animal, defensores de los animales en el Valle del Cauca, este 18 de julio.

De igual manera, informaron que en el transcurso de la cabalgata, cuatro caballos fueron retirados por mal estado de salud, incluso una yegua que estaban usando, estaba en estado de embarazo.

“¿Quién responderá por la muerte y el maltrato a los caballos?”, preguntó la veeduría animalista a la Alcaldía Municipal de Buga y a la alcaldesa Karol Martínez.

“A la feria llegó bastante gente, pero lastimosamente tuvimos la muerte de un equino, más exactamente en al calle 3 con carrera 12″, indicó el comandante de la Policía de Buga.

En redes sociales han circulado videos en los que se puede observar al equino moribundo en el lugar de los hechos. Esto ha generado indignación y rechazo por parte de la ciudadanía.

“Definitivamente no aprenden, deberían sancionarlos por permitir esta clase de maltrato animal sin medidas”, “en lugar de hacer una carrera ciclista, una maratón, deporte, solo tienen en su cabeza mentalidad narco y maltrato animal”, “no más abuso, no más cabalgata, se nota que no cuidan a estos animales, con ojos de tristeza”, fueron solo algunos de los comentarios que realizaron usuarios en redes sociales.