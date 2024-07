Taliana Vargas, primera dama de Cali, hizo orgulloso a su esposo Alejandro Eder en Nueva York: “no me cansaré de agradecerte”

“¿Dónde está Taliana Vargas?”: La pregunta que muchos se hacen tras no aparecer en el tarjetón

Alejandro Eder, alcalde de Cali, y Taliana Vargas, su esposa y primera dama de Cali, se han caracterizado por mostrar su amor en redes sociales, desde que comenzaron a salir hace unos años atrás. El alcalde de Cali, siempre ha destacado que Taliana ha sido su apoyo y pieza fundamental de su relación y de su llegada al primer mando de la ciudad.

A través de las redes sociales, el acalde de Cali, informó a la ciudadanía que se encuentra en la ciudad de Nueva York, articulando refuerzos para la seguridad y el bienestar de los caleños, en el marco del evento de biodiversidad más grande del mundo, COP16.

El alcalde de Cali, aclaró que la Policía de Nueva York, brindará tecnología y hombres que puedan ayudar a mitigar la gran ola de inseguridad que ha vivido Cali y el Valle del Cauca.

Taliana Vargas y Alejandro Eder juntos en Nueva York

Al viaje a Estados Unidos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue acompañado de su esposa, Taliana Vargas, quien también jugó un gran papel representando a la ciudad de Cali.

“Hoy fui el esposo más orgulloso y feliz por ti, mi amor. Gracias por entregarle tanto amor a Cali, por amarla tanto como yo. Eres mi mejor equipo. Admiraré siempre tu vocación de servicio, y me honra y agradezco infinitamente que la pongas al servicio de los caleños.

Que hoy el cónsul te haya elegido para izar la bandera de nuestro país en Nueva York me llenó el corazón de orgullo y admiración. Y no me cansaré de agradecerte por todo lo que haces. ¡Te amo!”, expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a través de sus redes sociales.

En el discurso, Taliana Vargas, mostró lo orgullosa que se siente de hacer parte de Cali y de apoyar a su esposo, Alejandro Eder. Pero, sin dejar atrás el orgullo y para lo que Cali se ha venido preparando desde hace algunos meses: el evento de biodiversidad más grande del mundo, la COP16.

La primera dama de Cali, Taliana Vargas, aprovechó para hacer una invitación a todos los presentes a visitar a Cali en el marco de este evento, en una ciudad como la capital del Valle del Cauca que se caracteriza por ser una de las más biodiversas de Colombia.