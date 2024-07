Ráfagas de fusil y ataque con drones dejaron militares heridos en el Cauca

En horas de la mañana de este jueves 11 de julio, se registraron fuertes combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, en el departamento del Cauca. Los hechos habrían ocurrido exactamente entre los municipios de Tunía y Piendamó, en la vía Panamericana.

Al parecer los uniformados del Ejército Nacional mantuvieron la ofensiva contra delincuentes con el fin de proteger a la población civil, para proteger a los civiles, pues el enfrentamiento tuvo lugar casi a 300 metros de las viviendas ubicadas en los municipios mencionados anteriormente.

Según información de las autoridades, las tropas del Ejército Nacional, pasaban por la zona y de un momento a otro comenzaron las ráfagas de disparos, quienes comenzaron a responder a los combates, por lo que el vehículo en el que se desplazaban quedó totalmente destruido.

Uniformados también habrían resultado heridos por esquirlas de explosivos que las disidencias de las Farc, detonaron en el aire.

Cabe resaltar que en los últimos días, el comandante del Ejército Nacional, general Emilio Cardozo, aseguró que se ha tornado complejo frenar los ataques con drones. “Hemos hecho pruebas en Bogotá, en la sabana, hemos hecho pruebas en Tolemaida y desafortunadamente las pruebas que funcionan en este en estos temas donde no hay montañas es diferente a donde hay montaña. Nos han funcionado acá y los llevamos al Cauca y no funcionan en el Cauca. Entonces ninguna tecnología la vamos a adquirir hasta que no sea aprobada en el terreno y en eso estamos (...) Esa es la actividad que en este momento estamos realizando y, lógicamente, pues estamos trabajando con países que ya nos llevan muchos años de experiencia que son aliados nuestros y que nos están asesorando en el tema”, explicó.