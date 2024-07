Hincha de Colombia y Policía se ‘agarraron’ a golpes luego del partido: “me estás pegando”

Luego del triunfo 1-0 de la Selección Colombia contra Uruguay, en la semifinal de la Copa América 2024, que llevó a ‘los cafeteros’ a disputar la final del torneo frente a Argentina, luego de 23 años, los caleños salieron a las calles a celebrar por todo lo alto.

La autopista Sur Oriental y otras avenidas principales como la calle 5ta, avenida Roosevelt y la avenida Pasoancho, fueron las calles en las que miles de motocicletas y carros llenos de banderas y camisetas amarillas, azules y rojas, celebraron con música y pitidos el triunfo de la Selección Colombia.

Esta es una celebración muy común en el país que también se llevó a cabo en otras ciudades, por lo que las autoridades hicieron un llamado al orden para que la celebración no termine en tragedia.

Hincha y Policía pelearon en Cali

Como todo no es color de rosas, también se presentaron altercados en diferentes partes de la ciudad. Uno de ellos, fue entre uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y algunos hinchas de la Selección Colombia.

En videos que circulan por redes sociales, se ha podido observar que tanto el policía como el civil se están golpeando, mientras las personas alrededor le gritan “‘¿le vas a pegar o qué? ¿le vas a pegar?”. El uniformado seguía diciéndole que lo iba a subir a la patrulla, mientras el sujeto le refutaba que lo estaba empujando y el uniformado con más fuerza lo empujaba.

En redes sociales criticaron los hechos, incluso, indicaron que el uniformado tenía esos comportamientos de manera constante. “Si no estoy mal es el Policía que tiene azotado ese sector. Mantiene entre la CRA 34 y 44, casando carros de alta gama, mirando cómo sacar plata. Lo llaman el joyero, mantiene lleno de pulseras y anillos de oro”, “bueno y aquí qué pasó, la policía no está para eso y menos semejante celebración de Selección Colombia, ahí sí qué pena, pero ese policía está muy equivocado”, “obvio ese señor ya no es policía, o sí? destituyan al policía por su reacción y al ciudadano lo multan y listo, justicia para todos”, se lee en redes sociales.