Siete funcionarios renunciaron a la Alcaldía de Cali: ¿Qué hay detrás de su salida?

En las últimas horas la Alcaldía de Cali se ha enfrentado nuevamente a una ola masiva de renuncias, pues se conoció que siete funcionarios dejaron sus cargos voluntariamente.

Entre los cargos que dejaron los funcionarios se encuentran: subsecretario de despacho, jefes de oficina, secretaría de gestión de riesgo y desastres y asesor des despacho. Dichas renuncias se encuentran firmadas a fecha de este viernes 05 de julio.

Renuncias a la alcaldía de Cali

A nombre de Monica López Castro, está firmada la carta de renuncia de la subsecretaría de despacho de Calidad Educativa de la ciudad de Cali, un cargo qie estaba desempeñando desde el 01 de febrero del presente año.

“Mis más sinceros agradecimientos por la oportunidad brindada de su parte, en permitirme aportar desde el cargo, al mejoramiento de la educación en Cali”, indicó.

Otra de las renuncias destacadas es la de Jocelyn Danna Carrillo, quien estaba al mando de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres en Cali. “Agradezco profundamente la oportunidad que se me brindó de servir a la comunidad caleña desde este cargo. He aprendido y crecido profesionalmente de manera significativa durante mi tiempo en la Secretaría. Me llevo conmigo la satisfacción de haber contribuido a la construcción de una ciudad más resiliente y preparada para enfrentar los eventos que se puedan presentar, tales como los registrados en el mes de mayo”, se lee en la carta dirigida al alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Zamandha Aurora Gelvez, jefe de la Unidad en el Departamento Administrativo de Contratación Pública; Catalina Baquero Santacruz, jefe de Oficina Privada; Julieta Amparo Rodríguez, jefe de Oficina de la Secretaría del Deporte y Recreación; Noralba García Moreno, Asesora del Despacho del Distrito Especial de Santiago de Cali; Yulian Valencia Buitrago, jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión- DATIC; fueron las otras renuncias presentadas.

Esta situación ya había ocurrido en el mes de abril, se habían sumado también siete funcionarios que presentaron su renuncia, entre los que estaba el exsubsecretario de Movilidad, Carlos David García y la exsecretaria de Bienestar Social, Ana Carolina Quijano.

Se espera que Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronuncie al respecto y anuncie los nuevos nombres que ocuparán los cargos.