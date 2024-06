Las dolorosas pérdidas en la vida de Taliana Vargas, primera dama de Cali, que causaron enfermedad que padece

Este 25 de junio es el día internacional del Vitíligo, una enfermedad que causa la pérdida del color en la piel y crea manchas. “El resultado es la aparición de parches blancos y desiguales que no tienen pigmento pero se sienten como piel normal”, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Taliana Vargas, primera dama de Cali, desde hace unos años ha compartido abierta y orgullosamente que tiene vitíligo y en conmemoración del día internacional, contó en sus redes sociales cómo se dio cuenta que la padecía.

“Tengo vitíligo y les voy a contar cómo me di cuenta. Cuando yo era chiquita, yo me raspaba y me quedaba el blanco. Mi mamá me llevó a cuanto dermatólogo existía en Santa Marta y terminé con una crema de mango viche que poco a poco me iba disminuyendo las manchas, pero todas las fotos de mi infancia yo tenía un blanco en las rodillas.

¿Eso qué quiere decir? Muchos preguntan qué es el vitíligo, es la falta de pigmentación en la piel, pero cuando yo era pequeña jamás me salía solo, me tocaba rasparme para que la piel no me pigmentara, a raíz de mis embarazos y de la pérdida, tuve dos pérdidas, yo creo que esas descargas hormonales y ese duelo de perder un bebé, yo siento que fueron los que causaron las primeras manchas en mí.

Cuando fui a tener a mi hija Alicia, me comenzó un poquito en los codos, en el segundo, de mi hijo Antonio, ya me comenzaron a salir en las manos, después de esos años, realmente no me ha parado de crecer, lo tengo activo, ya no tengo carga hormonal de embarazos, ya perdí los dos bebés, pero en estos momentos estoy tranquila, activa, hormonalmente balanceada, eso quiere decir que está activo pero en estos tres años de tratar laser, cremas, ver que realmente crecía de una manera natural, yo opté por no hacerme nada, no me afecta, siento que mis manchas me pertenecen, no me imagino a Taliana sin manchas hoy, me vería muy perfecta, no tan chevere”, dijo la exreina de belleza.

También indicó que se cuida mucho del sol porque son partes de su piel que no tienen pigmento. “Mucho bloqueador, les confieso algo, creo que tengo una nueva mancha en la cara, eso ya es una nueva dimensión, pero no estoy haciendo nada más que echarme protector solar. Qué viva el vitíligo”, puntualizó Taliana Vargas, primera dama de Cali.