De Cali pa’l mundo: La Linterna caleña llega al festival de música al aire libre más grande del planeta

Casi 80 años son los que han transcurrido desde que La Linterna comenzó a hacer sus primeros avisos publicitarios en la ciudad de Cali y que sigue siendo la única imprenta original en todo Latinoamérica.

A La Linterna, ubicada en el emblemático barrio San Antonio, en Cali, llegan miles de turistas cada año, buscando afiches llenos de colores, letras de canciones que uno nunca olvida, stickers, camisetas, pero más que todo, un pedacito de la alegría y gentileza de la ‘Sucursal del Cielo’.

Es por eso que Publimetro Colombia habló con las tres personas encargadas de ‘La Linterna’ sobre su historia, los retos que han tenido que pasar a lo largo de los años y los sueños que se van a cumplir en un futuro. Héctor Ivan Otálvaro es el administrador, Jaime García es frencista, al igual que Olmedo Franco, quien a su vez es el representante legal de ‘La Linterna’.

La Linterna nació por obra de un señor llamado Simón Henao Rodas, que trabajaba en un diario llamado ‘El Relator de Cali’, y que justamente creó una sección que llevaba por nombre lo que hoy es el lugar de imprenta más longevo de Latinoamérica.

Este diario salía quincenalmente con noticias y era repartido en Cali y en pueblos aledaños a la ciudad, pero luego se transformó y pasó a ser murales de calle como publicidad, a partir del año 1950.

Pero no todo ha sido color de rosas para este lugar que ha logrado transformarse y renacer en cada crisis. Debido a las nuevas tecnologías y los avances de cada época, fue que por no morir en el tiempo nació el cartelismo en La Linterna, en la década de los ochenta, pero este quedó obsoleto cuando en la década de los 90, que emigraron al arte del grabado, o sea, tallar sobre una superficie plana, hacer huella y contrahuella, técnica que aún se mantiene.

Así se mantuvo alrededor de unos 25 años, hasta que comenzó el auge de las redes sociales. “Todo era digital, eso acabó con todas las empresas que había y nos obligó a explorar el arte. Junto con diseñadores, en el año 2017, nació una nueva faceta de La Linterna, como un nuevo renacer. Nos adaptamos a explorar el público, el arte y esto nos ha dado una luz más fuerte a lo que hacemos nosotros y es siempre con máquinas antiguas que es lo importante”, contó Héctor.

Proceso de impresión de carteles

En La Linterna se han adaptado a la tecnología y la han usado a su favor, pero siguen manteniendo técnicas de grabado antiguas. “Nosotros nos apoyamos para hacer el diseño, hay unos programas que nos permiten trabajarlo en el tamaño que queremos, de ahí podemos darle la orden a nuestro plotter para sacar las plantillas en tamaño real, eso lo calcamos en un pergamino con lápiz y de ahí lo pasamos al caucho y es ahí donde empezamos a hacer el tallado, al que le llamanos el linografado”

Una vez talladas, comienza la magia, pues se pasan a las máquinas antiguas, que están funcionando desde 1830.

¿La Linterna como patrimonio cultural de Cali?

Estos tres amigos comentaron que desde el año 2018 el Ministerio quiere brindarles ese título, “estamos nominados, vinieron de Bogotá y nos dijeron que querían hacer una escuela taller gráfica aquí en Cali, se logró hacer esa escuela-taller con unas máquinas que, pues, logramos comprar de la competencia que, desafortunadamente, ellos quebraron. Con esas máquinas montamos la escuela-taller en el edificio Coltabaco, donde al comienzo nos dieron un contrato por cinco años, pero todo se hizo verbal y nos incumplieron, como a los tres años nos sacaron”.

Luego de eso decidieron continuar esporádicamente los talleres en el establecimiento que tienen hoy hasta que poco a poco se fueron acabando las clases, pues llegó la pandemia del covid-19.

El trueque en La Linterna

Una de las prácticas que se han llevado a cabo en los últimos años en La Linterna es el ‘trueque’. Si algún artista o alguién quiere realizar una pieza, “nos trae sus diseños, nosotros tenemos toda la infraestrcutura para imprimir, entonces un porcentaje queda para el artista y otro para nosotros”.

Esta práctica ha llevado a personas de todo el mundo a La Linterna a plasmar su diseño, “es algo especial, es el centro y la base de nosotros”.

¿Qué significa ser la última imprenta tradicional que vive en Colombia y ver los carteles pegados por las calles de la ciudad?

“Para mí es como que me causa mucha admiración, recibir este legado de todos los diferentes tipógrafos que hubo durante todo ese tiempo, a ellos nunca les hicieron homenajes, nosotros estamos como recibiendo el de todos, eso me hace muy feliz”, contó Jaime García.

“La Linterna para mí es una universidad porque me ha capacitado, por ejemplo una de las primeras cosas que aprendí de aquí fue la ortografía, yo era pésimo y cuando hacíamos los carteles para los políticos eran planchas con muchos nombres y se me dificultaron mucho las tildes, aprendí el tallado, a combinar colores, a encuadernar, a hacer agendas, entonces para mí es una universidad, es muy importante no solo para nosotros sino para Cali porque le estamos dando a colombia una identidad gráfica”, contó Olmedo.

La última imprenta que sobrevive en Colombia llega a al Festival Glastonbury en Inglaterra

La Linterna caleña llega con su legado a uno de los festivales más importantes del mundo, el Glastonbury, el cual es el evento de música al aire libre más grande del mundo, pues reúne alrededor de 100 mil personas cada año, en el último fin de semana del mes de junio.

“Es la única empresa a nivel de Latinoamérica que ha asistido en toda la historia de este festival, donde se ha presentado Michael Jackson, The Beattles y todos esos grandes célebres, esto es un nivel muy alto y ahora nosotros vamos a representar a Colombia allá. Tenemos una meta y es vender 10 mil carteles en menos de cinco días”, puntualizó Héctor.