“Uno aprende de los totazos”: el curioso momento que vivió Taliana Vargas que le ayudó en la actuación

Este jueves 13 de junio se celebraron los 70 años de la televisión colombiana y muchos actores, actrices y personajes del medio, celebraron e incluso realizaron homenajes a las series televisivas en las que participaron.

Una de las actrices que no podía quedarse atrás es la ahora primera dama de Cali, Taliana Vargas, quien ha participado en varias novelas que se ha ganado el cariño de los colombianos, como ‘Chepe Fortuna’ o ‘Rafael Orozco’.

“70 años de la televisión colombiana y me tienen una sorpresa” empezó diciendo Taliana Vargas, un poco nerviosa, mientras reproducía un video en el que primero salió ella, en el personaje de ‘Niña’ en la novela de ‘Chepe Fortuna’.

Sus reacciones al capítulo causaron risas y sorpresas ante la novela que se demoró grabando dos años. “Lo difícil pero divertido que al mismo tiempo fue, me acuerda el tiempo en Ciénaga, Magdalena; en Honda, Tolima, grabando con un equipo extraordinario, aprendí mucho y crecí. Tenía 20 años, mi primer trabajo en televisión, muy divertido y sé que a todos les gustó mucho y eso me hace feliz”, contó la exreina.

Luego salió otro clip de la novela de ‘Rafael Orozco, el Ídolo’, en donde interpretó a Clara Cabello, pareja del cantante. “Qué bueno que cayó en mi peso para interpretar una historia de la vida real, una historia linda, triste, llena de música y me acuerda de todo lo que comí en Valledupar, estuve viviendo seis meses, me acuerdo como si fuera ayer”.

Taliana Vargas estuvo en el reality ‘El Desafío’

La primera dama contó que se acordó de su tiempo sola en Bocas del Toro, “no tenía un equipo que me ayudara, me tiraron allá a presentar por primera vez, aprendí mucho, uno aprende de los totazos”.

En el video salió también su participación en ‘Fugitivos’ y cuando se coronó como virreina internacional, el momento en el que conoció a Lady Gaga. Finalmente reflexionó sobre su historia y su vida hasta el momento, “ahí estaba una niña que no sabía todo lo que se le venía y todo lo que era capaz de hacer con disciplina y valores”, finalizó diciendo Taliana Vargas, primera dama de Cali.