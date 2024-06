“Presidente Petro no me deje morir”: Medallista de Judo recibió amenazas contra su vida en Jamundí

Luz Adíela Álvarez Salazar es una deportista de Judo oriunda de Jamundí, quien empezó su carrera desde que estaba muy pequeña y logró sacarla adelante gracias a la ayuda de sus padres, pues su papá siempre ha dedicado al comercio en graneros y su mamá vendiendo tamales o haciendo comidas para contribuir al sueño de Luz.

PUBLICIDAD

Tenía alrededor de ocho o diez años cuando comenzó en el deporte, en una pequeña escuela del municipio de Jamundí, que en ese entonces, ganó el premio a la mejor institución educativa de la ciudad, una suma monetaria con la que compraron colchonetas, donde aprendió el Judo.

Luego de varios meses practicando y descubriendo el amor por el deporte, comenzó a competir, “no tenía uniforme y cuando me llamaban yo le decía a alguien que me lo prestara, luego de mi primera medalla de oro, en mi primera competencia, pude comprarlo”.

El profesor desde ese entonces le dijo que fuera a entrenar al coliseo con las otras personas que estaban interesadas en el deporte. A los 12 años, Luz quedó campeona nacional y gracias a los diferentes triunfos que tuvo, fue becada en el colegio, la universidad, la especialización y así también consiguió su casa.

Luz comenzó siendo selección Colombia junior y mayores, empezó a viajar desde que entró y a los 15 años represento al país en los Juegos Panamericanos de mayores, donde ganó una medalla.

Además, ha sido campeona seis veces en los Juegos Bolivarianos, dos veces de Juegos Suramericanos, ha sido medallista de los Juegos Centroamericanos y fue de las primeras campeonas Panamericanas que tuvo el Valle del Cauca en el Judo, pues para ese entonces apenas habían tres en todo el país.

Si de premios y reconocimientos se trata, Luz ha conseguido todos los que se ha propuesto por su región, pues fue la primera medallista internacional prejuvenil, la primera medallista mundial en Judo.

PUBLICIDAD

En la actualidad Luz Adíela se desempeña como presidenta de la Liga Vallecaucana de Judo y expresó a Publimetro Colombia en medio de la entrevista que nunca ha estado involucrada en alguna situación que ponga en peligro su vida o la de sus familiares. “En el 2022 me desempeñaba como metodóloga de los deportes de combate y tenía que visitar mucho la zona rural, a mi me decían que si no me daba miedo y siempre he cargado mi cadena y anillo de deportista y me decían que me quitara las cosas pero yo nunca he sido tan prevenida”, por lo que no se explica por qué le llegó la amenaza el pasado lunes 03 de junio a la puerta de la casa de su padre.

Ese lunes festivo la jamundeña se encontraba brindando clases en el coliseo de Jamundí, en horas de la mañana como siempre había ocurrido, cuando de repente su padre comenzó a llamarla de forma insistente y él nunca lo hace por lo que le contestó.

Su papá comenzó a preguntarle cómo estaba y que si había ocurrido algo porque le habían dejado una nota en la puerta de su casa, amenazando con acabar con la vida de su hija. “Ojalá pudiese saber quién la dejó, es lo que más deseo ahora, las autoridades están haciendo las investigaciones y ojalá se den cuenta quiénes son los responsables porque esto le ha quitado la tranquilidad a mi y a mi familia”.

“Yo no he estado metido nunca en nada, en nada como, pues yo creo que igual nada merece como intentar quitarle la vida a nadie, pero pues yo tampoco he hecho nada para que traiga una consecuencia de este calibre, entonces creo que lo queyo más deseo es que Dios ponga como en las manos de las autoridades, para que den con el paradero de estas personas”.

Luz Aídela pidió ayuda al presidente Petro

A través de sus redes sociales, Luz compartió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que le pide ayuda para salvaguardar su vida.

“Nunca me imaginé vivir un día como hoy y ojalá nadie tuviera que vivirlo. Mi papá recibió una amenaza de muerte muy seria contra mi vida. Le pidieron que se despidiera de mi porque me matarían,

Me llena de tristeza que en este momento esté en peligro mi familia y yo. La denuncia ya está en mano de las autoridades, espero celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas y se pueda garantizar mi derecho a la vida e integridad.

Le pido que no me deje sola. En Jamundí primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento, no quiero ser una víctima más en esta absurda guerra. Nadie debería serlo” escribió.

Finalmente, Luz contó a Publimetro que hasta el momento las autoridades le han brindado las medidas de protección a ella y a su familia pero que está cansada del encierro y de sentirse insegura en el municipio al que tantas alegrías le ha brindado.