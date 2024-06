“Si fuera opositor, ¿qué estaría diciendo?”: critican al presidente Petro por quedarse con las manos cruzadas con atentados en Jamundí

Critican a Gustavo Petro por no hacer nada ante ataques de las disidencias en Jamundí

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó los atentados que se presentaron en horas de la mañana en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, que fue perpetuado por el Estado Mayor Central de las antiguas disidencias de las Farc, además, aseguró que el grupo está haciendo lo que saben hacer.

“La EMC del Cauca y el Valle vuelven a hacer lo que saben hacer: Matar gente humilde del pueblo. Su camino la codicia para lo cual no les importa la destrucción de las comunidades. El EMC es una fuerza hostil al pueblo. El Ejército debe culminar la ofensiva en el cañón del Micay”, indicó a través de X (antes twitter).

Usuarios en redes sociales critican al presidente Petro

Ante la manifestación de Petro con lo ocurrido nuevamente en Jamundí, usuarios en redes sociales no se quedaron callados y criticaron que no haya tomado medidas efectivas ante los constantes ataques que se han presentado en el Cauca y en el Valle del Cauca.

“Presidente mientras usted anda en Suecia, están matando colombianos. Estamos en una guerra literalmente y su gobierno parece que NO se ha dado cuenta. Esa es su INEXISTENTE “potencia mundial de la vida””, “Y aquí, otro discurso descriptivo de lamentos y deberes, que no va acompañado de acciones efectivas. Éxitos en Europa dando solución a la guerra en Ucrania, campeón”, “Por combatir a los mismos bandidos usted llamaba paracos y guerreristas a gobiernos anteriores”, “Si fuera opositor en este momento, ¿qué estaría diciendo señor Petro?”, “pero usted no tiene ni un grado de responsabilidad”, “Gustavo, regrese de su paseo por Europa y atienda el caos en el que tienen los criminales a Colombia. Ellos son sus amigos ideológicos”, Muchas redes sociales y muchos viajes por el mundo con los impuestos de la gente. Esta vez Petro se va a Suiza y a Suecia, lo que sería su viaje N° 42, siendo el presidente que más ha viajado en la historia de Colombia. Mientras tanto, el Cauca y el Valle pueden esperar”, fueron solo algunos de los comentarios.