Con profunda tristeza familiares de niños asesinados en Candelaria rechazan declaraciones de las autoridades: “el tío no tiene nada que ver”

El Valle del Cauca está inmerso en la tristeza luego del injusto y cruel asesinato de dos niños de 6 y 8 años de edad, víctimas que dejó un ataque sicarial en la vía que comunica a Cali con el municipio de Candelaria. Las primeras hipótesis han indicado que dos personas que se movilizaban en motocicleta habrían intentado atacar al tío de los niños, que se encontraba con ellos.

De acuerdo con las autoridades, los niños y el hombre habrían tomado un transporte a través de una aplicación desde el distrito de Aguablanca, en Cali a Candelaria, cuando se dirigían por el sector de El Poblado Campestre, fueron abordados por ambos hombres que dispararon si medir palabra al vehículo.

“De manera inmediata, son trasladados a un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas, los dos menores de 6 y 8 fallecen en dicho centro asistencial. De inmediato las capacidades de la seccional de Investigación Criminal llegan al lugar de los hechos, con el fin de recolectar evidencias físicas, ya se tienen videos donde hay dos motocicletas con cuatro personas” informó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Por su parte, el tío de los niños quedó herido en un brazo y el conductor del vehículo en la espalda, por lo que se encuentran recuperándose en un centro médico de Cali.

Familiares piden justicia

En medio de una manifestación, los familiares y allegados a los niños los recuerdan con mucho amor y tristeza, pues arrebataron dos vidas llenas de sueños. “Milan era un niño muy inteligente, era feliz y amable. Era el mejor del mundo”.

El homenaje tuvo lugar en el colegio Panamericano, oriente de la ciudad de Cali, donde Milan y Yeico David estudiaban.

Los familiares de los niños indican que el ataque no iba dirigido contra el tío de los menores y que rechazan la versión que dan las autoridades. “Considero que la Policía Nacional está dando una información que no es en la redes ya que están diciendo que mi hermano era a quien iban a atacar y están diciendo que él es el culpable de esto, pero en realidad él no tiene nada que ver ya que apenas acabó de cumplir los 18 años y no tiene antecedentes judiciales y tampoco ha tenido problemas con la justicia”, indicó Mayra Aristizabal, madre de uno de los niños asesinados.

La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó los hechos y ordenó a las autoridades dar con el paradero de los responsables. “El asesinato de dos niños en Candelaria es un hecho macabro que nos duele a todos los vallecaucanos; la violencia no puede seguir acabando con la vida de víctimas inocentes como nuestros menores”.