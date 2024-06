Diseñador español presentará su última colección en la Pasarela Moda Democrática en Palmira: conozca de qué se trata

Distrito Moda, la Semana de la Moda de Cali, Palmira y el Valle del Cauca, comienza su programación con un desfile novedoso y multitudinario sin antecedentes en el mundo de la moda colombiana y latinoamericana. Se trata de Pasarela Moda Democrática, un evento que tiene un mensaje claro: la moda es para todos y no sólo para unos cuantos.

Según Guio Di Colombia, director general de Distrito Moda “nuestra idea es acerca la moda al ciudadano de a pie, pues al igual que sucede en las pasarelas de Paris, New York, Milán, Londres y Madrid, se debe propiciar una moda incluyente y no excluyente. Si no es para todos, no debería existir. La moda debe ser como el futbol, un disfrute universal, por eso escogimos este escenario para llevar a cabo el primer desfile de Distrito Moda”. Este primer desfile de Distrito Moda 2024 se hace posible gracias al apoyo de Postobón, RCN, Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía Municipal de Palmira.

Pasarela Moda Democrática es el único desfile programado para el primer día de Distrito Moda 2024. Se realiza el miércoles 05 de junio a las 7pm en el Estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira. Los invitados de honor son las 20.000 personas que de manera gratuita van a poder apreciar un evento de moda de corte internacional, 100 modelos en pasarela, toneladas de luces y sonido, además de una gran puesta en escena en un espacio donde la moda y el deporte se mezclan de manera magistral.

Horarios de la Pasarela de Moda Democrática

● 4:15 PM - Apertura de Puertas: El Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira abre sus puertas para darle la bienvenida a los asistentes. Los invitados podrán disfrutar de la ambientación, mientras se preparan para una noche de moda espectacular.

● 6:30 PM – Presentación artística del dúo ‘Black Mambo’, quienes deleitarán a la concurrencia con su mezcla especial de sonidos afro colombianos que los ha colocado en el top de la escena musical electrónica de Colombia. Interpretarán, entre otros éxitos, su nuevo single ‘Mojave’. Finalizada la actuación de ‘Black Mambo’, el evento empieza a ser transmitido por el canal Telepacífico, así:

● 7:00 PM - Pasarela de la marca Q10: El futbolista y diseñador colombiano Juan Fernando Quintero, jugador de la Selección Colombia, presentará la más reciente colección de su marca de ropa deportiva Q10, hecha para honrar a todas las personas que han visto crecer a Quintero. Todas las prendas evocan el origen de su historia y la pasión por el deporte, respondiendo al principio de Q10 de hacer ropa cómoda y genderless (sin género), exhibiéndola en uno de los templos futbolísticos que han visto a su creador convertirse en una de las glorias de mayor renombre del futbol colombiano en la actualidad.

