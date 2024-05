Caos en movilidad de Cali: Portada al Mar se encuentra bloqueada por manifestantes

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 30 de mayo, comunidad de Montebello, Golondrinas, Terrón Colorado y zonas aledañas a Cali, se encuentran realizando un plantón pacífico en la Portada al Mar y en Chipichape por el mal estado de las vías, pues indican que no han realizado mantenimiento y pavimentación.

“La comunidad del corregimiento Golondrinas, corregimiento Pedregal, Montebello, Golondrinas, la Castilla, la Olga, el Rosario y la Paz, se les hace un gran llamado al gran platón que se hará por causa del mal estado de la vía, por lo tanto no habrá paso vehicular ni de motos ni de ciclistas”, se escucha en el audio que se difundió por redes sociales.

Desde las 5:30 a.m. las personas comenzaron a apilarse en los puntos estratégicos para evitar el paso de los vehículos y así llamar la atención de la administración.

“Al principio llegaron con una planificación, entraron sí, a revisar, que tenemos en la casa. Dijimos, bueno, está bien, esperar un resultado, pensado en la planificación, pero no ha pasado nada. Realmente es indignante exigir algo tan básico, lo que es una vía, una carrera. Queremos decirles que no queremos una máquina con rodillo, aplanando un tierrero, aplanando las piedras, no queremos eso, queremos la pavimentación. Queremos inversión. Exigimos la pavimentación de nuestros corregimientos” indicó la comunidad.

Gran cogestión en la Portada, tome rutas alternas

La Secretaría de Movilidad se encuentra en los puntos donde está protestando la comunidad, informando que se presenta gran congestión vehicular en el oeste de la ciudad.

Recomiendan a los caleños evitar transportarse por el sector o reprogramar sus viajes para evitar tiempo de espera.