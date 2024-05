“¿Viajando con impuestos de caleños?”: Llueven críticas a Alejandro Eder y Taliana Vargas por viaje al Vaticano

El alcalde Alejandro Eder pidió permiso al Concejo de Cali para ausentarse unos días por un viaje al Vaticano, pues fue invitado por la fundación de papa Francisco, Scholas, con otros 49 líderes del mundo para hablar de paz y reconciliación. En su viaje, lo acompañó su esposa Taliana Vargas, primera dama de Cali, quien a través de sus redes sociales ha expresado la gran fe que tiene en Dios y la iglesia católica.

Alejandro Eder logró inversión para educación en Cali

El alcalde Alejandro Eder indicó desde el Vaticano que la fundación del papa Francisco, Scholas, la cual está presente en más de 190 países y reúne a más de 446.000 escuelas y redes educativas, llegará hasta la capital del Valle del Cauca para capacitar a niños y niñas en temas del medio ambiente, convivencia, resolución de conflictos y otros como preparación para la COP16.

“Los saludo después de dos días de trabajo aquí en la Ciudad del Vaticano, en Roma, atendiendo el llamado del papa Francisco, que invitó a 50 líderes de todo el mundo, y me invitó a mí como alcalde de Cali, lo cual es un orgullo para nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es la capital de la COP16 y el papa quería que discutiéramos dos temas que son muy importantes para él, como lo son el cuidado del medio ambiente y la reconciliación”, informó a través de sus redes sociales.

Usuarios en redes sociales se quejan de viaje al Vaticano

Esta noticia sobre el viaje del alcalde de Cali y la primera dama, no ha caído muy bien a algunos caleños, pues siguen denunciando inseguridad, robos, y emergencias por fuertes lluvias que han caído en la capital del Valle del Cauca, incluso, han cuestionado por quién fue pagada la visita al Vaticano.

“Mucho viaje, poca gestión y muchas promesas”, “se dejaron impresionar por la esposa y no pensaron en la capacidad para gobernar de la persona por la que votaban, la ciudad no mejora en nada pero el alcalde y su esposa en Roma, eso es lo importante, acá que siga la ciudad cayéndose a pedazos”, “tan linda mi reina Taliana, ella sería una excelente primera dama, sé que trabajaría por las mujeres de Colombia”, “Exactamente que beneficios le traerá a Cali que el papa ore? ese viaje es pagado por quien?”, “Allá no se puede llegar sin $$$ o sea que los caleños pagamos esa visita que para nada sirve”, fueron solo algunos de los comentarios.