¿Los aburrió? Uribistas dicen que los caleños dejaron hablando solo a Petro en el Coliseo del Pueblo

En el marco de su estrategia de ‘El Gobierno con los Barrios”, el presidente Gustavo Petro aterrizó este viernes 10 de mayo en Cali. En el Coliseo del Pueblo, uno de los más emblemáticos de la capital del Valle del Cauca, el presidente Petro llevó a cabo un evento al cual también acudieron varios de sus altos funcionarios. Su discurso dio mucho de qué hablar no solo por lo que dijo, sino por la cantidad de gente que asistió al recinto.

PUBLICIDAD

Un video que ha sido compartido masivamente por activistas y políticos uribistas muestra que, pese a que había cientos de sillas plásticas habilitadas para los oyentes del presidente Petro, una buena parte de estas permanecían vacías.

Entre otras figuras que compartieron la grabación estuvo el representantes a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. “Los asistentes al evento en Cali se aburrieron de la perorata anti-institucional y los llamados a un nuevo estallido social de Gustavo Petro y lo dejaron hablando solo. Es una imagen elocuente: hasta sus seguidores se cansan de sus delirios altisonantes”, señaló el congresista a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Recomendados:

Los asistentes al evento en Cali se aburrieron de la perorata anti-institucional y los llamados a un nuevo estallido social de @petrogustavo y lo dejaron hablando solo.



Es una imagen elocuente: hasta sus seguidores se cansan de sus delirios altisonantes.pic.twitter.com/brR7zukoay — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) May 11, 2024

Sin embargo, varios simpatizantes y funcionarios del Gobierno Petro compartieron imágenes en las cuales se observa una gran afluencia de gente al Coliseo del Pueblo de Cali. “Multitudes en Cali acuden al Encuentro con el presidente Gustavo Petro. A la derecha le molesta que Petro gobierne con el pueblo”, indicó también a través de su cuenta de X el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alfredo Mondragón.

El propio presidente Petro compartió imágenes de su llegada al coliseo. “Gracias, Cali”, escribió en X, junto a un video en el que se observa una gran multitud.

Lo cierto es que aunque había cientos de personas en el Coliseo del Pueblo y el presidente Petro no estaba “hablando solo”, en las imágenes compartidas por medios de comunicación y ciudadanos se observa que el recinto no estaba completamente lleno y sí había sectores que se encontraban vacíos.

Presidente Petro llamó “terrorista” a Iván Duque

Durante el discurso que pronunció en el Coliseo del Pueblo de Cali, el primer mandatario aprovechó para criticar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y propuso que se creara una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos ocurridos durante el estallido social del Paro Nacional que se desarrolló en abril de 2021. Entre otras cosas, sostuvo que los jóvenes no eran terroristas, en cambio el expresidente Iván Duque sí.

El exmandatario no se quedó callado y le contestó a través de su cuenta de X. No solo señaló que no ha cometido delitos que lo puedan relacionar con el terrorismo, sino que arremetió contra el gobierno del presidente Petro.

“Hay desespero, inseguridad, paranoia, esquizofrenia evidente en este comportamiento, que se intensifica con la embriaguez de aplausos y la motivación de eclipsar fracasos y escándalos. Ya no más amenazas ni ataques. Que termine la tragedia el 7 de agosto de 2026, pero que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención”, apuntó Duque.