Willy García prepara majestuoso concierto en Cali para celebrar 30 años de carrera musical

Los salseros de la ‘Sucursal del Cielo’ tienen una cita para celebrar la carrera musical de uno de los favoritos y consentidos de la salsa: Willy García, que cumple 30 años de vida artística y es por eso que PUBLIMETRO COLOMBIA habló con él sobre su trayectoria y el concierto de celebración en la capital de salsa del mundo entero.

PUBLICIDAD

Para celebrar qué mejor que hacerlo con un concierto ¿con qué se van a encontrar los asistentes?

Es una cita que no se pueden perder, el show va a ser único, la expectativa es gigante y estoy muy feliz de celebrar con mis compañeros, con mis colegas en mi Cali. Este concierto ya se hizo en Medellín y en Bogotá ahora el turno ahora es para mi casa. Estamos preparando un concierto distinto, una celebración novedosa, un espacio donde la gente va poder acompañarme en un recorrido cronológico desde mis inicios con la Suprema Corte, pasando por el Grupo Niche, Son de Cali y mi actualidad como solista.

Son 30 años de carrera, pero ¿cómo empezó en el mundo de la música?

Yo nací en Buenaventura, vengo de un barrio popular, de una casa muy musical, con una abuelita que se levantaba cantando a todo pulmón. Se escuchaba música romántica, por la tarde salsa y folclor, la música siempre estuvo presente. Empecé a hacer parte de grupos locales con Memo Cabezas y luego llego a Cali en el 87, empiezo con Integración Porteña y con ellos a vivir la historia de la salsa en la ciudad. Luego arranco con la Suprema Corte de Andrés Viafara y viene lo que ya se conoce con Niche y Son de Cali. Ha sido un proceso muy bonito, lo he vivido con todo lo que da, momentos difíciles, momentos de felicidad, momentos de angustia, pero son ya 30 años de estar en la música.

Recomendados

En su paso por el Grupo Niche ¿cómo era su relación con el maestro Jairo Varela mas allá de la música?

Yo viví épocas importantes con él, primero que me diera la confianza de poder grabar en su estudio coros para todos los artistas que llegaban y que me recomendara para que yo hiciera la dirección vocal a manera de coach. Con el maestro aprendí mucho, cuando estuvo privado de la libertad iba a visitarlo, me cantaba las canciones y me contaba la idea. Íbamos en conjunto con el maestro José Aguirre y lográbamos meter en nuestras cabezas lo que él quería y desarrollarlo en el estudio así cuando volviéramos dijera que hay que cambiar esto o lo otro, pero fue un proceso de aprendizaje muy bonito. Él hizo muchos éxitos y tuve la fortuna de prestarle mi voz, mientras estuve en el Grupo Niche hicimos un muy buen equipo.

¿Qué recuerda de la época de Son de Cali cuando ya no era solo el cantante sino que era su orquesta?

Fue un tiempo mágico porque era salir de un grupo grande para empezar a escribir una nueva página, se veía chévere pero no era fácil. Contamos con el apoyo del público y con nuestras canciones logramos muchos éxitos, temas con los que logramos darle identidad a la salsa de Colombia y en conjunto con Javier hicimos algo para la historia.

¿Cómo ha sido su experiencia como compositor?

Yo estoy escribiendo desde muy pequeño, incluso con la Suprema Corte hice composiciones que lograron ser exitosas, muchas orquestas han grabado canciones mías en estos 30 años. Son de Cali me permitió darme la oportunidad de liderar el concepto entonces es una felicidad enorme porque pude aplicar muchas cosas que le aprendí al maestro Varela que me han permitido tener una identidad como cantante y compositor, los procesos me han servido.

Después de estos conciertos ¿qué sigue en la carrera de Willy García?

Esto es como cuando una hace una fiesta, que disfruta, que grita, que salta, pero luego hay que seguir trabajando proyectado a las cosas que vienen en esta gira que será todo el año. Voy a sacar un álbum de la gira que se va a llamar ‘Crudo’ que tendrá todo este recorrido.

Quienes lo conocen dicen que además de talentoso usted no se ha dejado permear por los excesos que ofrece el mundo de la música ¿cómo ha logrado estar apartado de esto?

Es algo que agradezco de las personas que se refieren así de mí. Son las cosas que me enseñaron en mi casa, mi mamá, mis abuelos, porque no tuve un papá. Ellos me enseñaron responsabilidad y en el camino me encontré con varios maestros que sumaron cosas positivas a mi vida como el maestro Andrés Viafara, al maestro Jairo a quien le aprendí mucho la disciplina. Recuerdo unas palabras que me enseñó Memo Cabezas quien me decía que la música era una carrera, una profesión, que si no hay forma de estudiar en la universidad la música te da esa oportunidad de ser profesional y creo que todas esas enseñanzas han formado la persona que soy hoy, no sé qué tan bueno o malo, pero tengo una identidad y creo en lo que hago.

Usted tuvo la oportunidad no solo de grabar una nueva versión de Cali Pachanguero sino de Buenaventura y Caney, un himno de su tierra ¿Qué ha pasado cuando la canta allá?

Fue un regalo que el maestro en sus inicios le hizo a Buenaventura. Cuando se me da la oportunidad de cantar la Danza de la Chancaca (el nombre de la nueva versión) el maestro quiso modernizarlo en la jerga con cosas mas actuales, cosas que hacen sentir al porteño identificado, con el pecho gigante y cada vez que yo digo “Qué viva Buenaventura, todo el Pacífico y su negrura” eso parece que la gente le estuvieran dando no sé que cosa porque no paran de moverse y yo siento mucha felicidad por haber podido hacer esta versión, que se haya quedado en los que bailan y lo tengan en su gusto musical.

El concierto de este personaje grande de la salsa ‘Willy García 30 años’ inicia a partir de las 6:00 p.m. con DJs invitados y a las 8:00 p.m. la presentación. Estarán presentes artistas como La Suprema Corte, voces que pasaron por Niche, Javier Vásquez con quien estuvo en Son de Cali, Elvis Magno, Nidia Góngora, Jimmy Saa, Michele el Buenón, entre otros.

Las boletas las puede conseguir a través de viveboletos.com