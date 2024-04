Presidente Petro pidió ayuda urgente por abuelita que iban a desalojar en Cali: más de 20 policías llegaron a sacarla

La Policía Metropolitana de Cali llegó hasta el barrio El Jardín, suroccidente de la capital del Valle del Cauca, en horas de la mañana de este miércoles 24 de abril para desalojar a una adulta mayor de su vivienda, presuntamente porque se encuentra en mora en el pago de los impuestos de la misma.

En el video que se ha compartido por redes sociales se puede observar que la abuela se encierra en la vivienda para evitar que la desalojen y a sus vecinos rogando a los policías que no lo hagan.

“No haga más eso, no más señor”, le dicen los vecinos a un señor que estaba con uniformados de la Policía y que estaba intentando abrir la puerta de la casa a la fuerza para sacar a la adulta mayor.

“De verdad que nosotros le pagamos su trabajo señor, nosotros le pagamos, no lo haga”, decían los vecinos a las autoridades para que no desalojaran a la adulta.

Las autoridades habrían confirmado que la diligencia de desalojo se suspendió y que los funcionarios de la alcaldía estaban interviniendo debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa el arrendatario del inmueble.

Continúa la diligencia de desalojo en sector del barrio El Jardín. Según reportes se trataría de un adulto mayor que al parecer no ha pagado los impuestos del inmueble y la situación escaló a estas instancias.



Mientras intentaban forzar la apertura de la puerta, la comunidad… pic.twitter.com/biftQ812Tp — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) April 24, 2024

Presidente Petro pidió ayuda para la adulta mayor

Luego de que se conoció el caso, el presidente Gustavo Petro, se pronunció a través de sus redes sociales, pidiendo ayuda para la abuelita.

“Un revolucionario es el que no se calla ante la injusticia en ninguna parte del mundo. Le pido a Min Vivienda ayudar a esta abuela del Valle del Cauca”, escribió en X.

En el video que compartió el presidente Petro se puede observar a la abuelita desde la parte de adentro de la vivienda con un palo defendiéndose para que no la desalojen. “No más, no más, gritaba la señora” quien se podía observar angustiada.

“Yo no tengo apoyo de nadie, solo de los vecinos”, contó la abuelita en el video que compartió el presidente. “Yo me llené de pánico, de susto y con un palo lo empujaba porque con un palo estaban tumbando la puerta”.

En redes sociales se dividieron los comentarios ante el apoyo que pidió Petro. “Así es señor Presidente, no hay que callar ante la injusticia, y hablar de frente, tal como usted le habla al mundo y a las élites a nivel mundial, estoy muy orgulloso de tener un presidente de su Talante, !Larga vida al Presidente!”, “A esta persona mayor la quieren sacar de su vivienda desde el año 2021, la comunidad unida y solidaria ha impedido siempre los procedimientos. Que bien que este gobierno decida darle una mano”, “Hay que hacerle seguimiento a esta petición señores @PGN_COL ojalá se les brinde una respuesta, así mismo tenemos miles de abuelos esperando la pensión, que algún día no tuvieron oportunidad laboral. #ReformaPensional #YA #SoyComunal”, “Por qué esa abuela en específico? Porque se siente revolucionaria? Por qué no a todos los abuelos del país? Por qué tan selectivo?”,”¿Si hay policía es porqué fue una orden judicial ,entonces usted llama a desacatar las ordenes judiciales? ¿Por eso es que se niega que le apliquen la destitución”, fueron algunas de las respuestas a la publicación del presidente.