Denuncian que Centro de Bienestar Animal en Cali dejó morir a perrito ‘Killer’: lamentable caso de maltrato animal

Un lamentable hecho en el que un perrito falleció se conoció en los últimos días en la ciudad de Cali. ‘Killer’ era el nombre del perrito que murió entre la noche del 18 de abril y la madrugada del viernes 19 de abril luego de que sus cuidadores lo llevaron al Centro de Bienestar Animal (CBA) de la ciudad porque se encontraba en pésimo estado de salud.

Sorpresivamente, el perrito no fue atendido porque los trabajadores de la salud animal indicaron que no era un estado de vida o muerte.

En redes sociales, los dueños del animalito contaron sus versiones de los hechos, indicando que es el vigilante el que tomó el primer diagnóstico, “porque él llega y pregunta que qué tiene el perro, nosotros lo habíamos bajado del carro. Mi mamá le dijo los síntomas que tenía y el guarda salió corriendo hacía adentro de las instalaciones, regresó y dijo, no es una urgencia vital , y si no es una urgencia vital, no lo podemos atender”, indicaron.

A través de X (twitter), sus cuidadores montaron un video en el que se veía el estado de salud del perrito donde se le observa recostado, sin poder moverse y con una cobija encima. “Empecé a hacerle bulla al guarda, que mirara el perro como estaba de mal y después de cinco minutos salió un médico delgado, solo le tocó la cabeza porque no le chequeó nada, le tocó la cabeza y dijo ‘no, el perro no está grave, no es una urgencia vital’. Le dije que cómo iba a decir que no si estaba vomitando sangre, estaba poposeando sangre, el perro estaba decaído, y el dijo ‘no, eso es algo que el perro ya viene de atrás’”, contaron los familiares.

Los funcionarios del CBA les indicaron llevar al perrito al día siguiente, el viernes 19 de abril, pero su estado de salud era tan pésimo que no aguantó y falleció.

Por su parte, el Centro de Bienestar Animal se pronunció al respecto y lamentó lo sucedido. “Lamentamos no haber otorgado una atención oportuna por parte del profesional a cargo. Nos duele profundamente lo ocurrido, comprendemos y acompañamos el sentimiento de la familia. Iniciamos las investigaciones del caso para tomar las medidas disciplinarias y correctivas a que haya lugar para garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz, denunció el hecho en sus redes sociales. “Es doloroso que sigan muriendo animales por la intransigencia y desidia en @Animalescali. No tienen insumos ni corazón para brindarles la atención que merecen. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en #Cali, senadora @andreanimalidad, que en la sede de la #Cop16 ignoren los derechos de los seres sintientes? Alcalde @alejoeder, usted, su esposa @TalianaV e hijos deben querer mucho a Akira así como yo quiero tanto a mis 31 perritos. Su amor es incondicional. Por eso, le reitero el llamado para que preste atención al Centro de Bienestar Animal por favor. A la @personeriacali para que indague y no permita que sigan jugando con la vida de los animalitos”, indicó a través de sus redes sociales.

Centro de Bienestar Animal se pronunció

Por su parte, el CBA indicó que reconocieron que no se siguió el procedimiento correctamente, “no se realizó la valoración de este paciente. Excusas pueden haber muchas, en esas investigaciones estamos, estamos profundizando los hechos, estamos evaluando el protocolo de emergencias y que no vuelva a ocurrir. Internamente estamos revisando en qué parte falló el proceso. Queremos esclarecer la situación, es nuestro deber esclarecer todo y aclarar nuestros servicios