Sleyder Escobar, el joven bailarín que murió en extrañas circunstancias en Egipto: madre pide ayuda para esclarecer los hechos

El joven de 21 años Sleyder Escobar Collazos era un bailarín de música contemporánea que se encontraba por Egipto cumpliendo sus sueños artistícos, pero desafortunadamente falleció mientras se encontraba en Nilo cumpliendo un contrato con la agencia Latino Talent Agency de la ciudad de Cali.

El diario El País de Cali conoció que la familia del joven pide ayuda y que la partida del joven se pudo haber evitado si la agencia “no hubiese sido negligente”. La madre del joven indicó que él sufría de gastritis y que antes del viaje buscó una consulta externa para poder cumplir con el contrato y que la agencia lo presionó para que viajara.

La familia siguió contando que el 13 de marzo el joven llamó a su mamá a decirle que no se sentía bien, que le dolía mucho la cabeza y que así llevaba varios días, “yo le decía que pidiera ayuda a la agencia pero él me contaba que los directivos no le prestaban atención”.

Recomendados

Debido a los problemas de salud, el joven Sleyder no pudo cumplir su contrato. “Él me contó que de verdad estaba muy enfermo, que le dolía su cabeza, un dolor insoportable, que no podía ni siquiera pararse. Yo le dije que le pidiera ayuda a los encargados de la agencia; pero cuando él habló le aconsejaron que se detractara del contrato (algo inhumano). Al verse impedido, les pidió no seguir con el contrato para poder buscar la manera de recibir atención medica, porque de verdad mi hijo se sentía muy enfermo”, indicó la madre a El País.

La madre del joven contó al medio que luego de que finalizó el contrato la agencia no le brindó ayuda a Sleyder, le dijeron que debía desocupar la habitación del hotel y le pagaron 3 días en un hostal y que de ahí debía seguir pos sus propios medios.

Sus familiares desesperados se comunicaron con el Consulado de Egipto, quienes solicitaron que lo llevaran al aeropuerto. Pues compraron un tiquete para el regreso del joven a Cali, se comunicaron con la agencia para que le brindara asistencia médica hasta el aeropuerto pero no obtuvieron respuesta.

“Sus compañeros lo cuidaban, pero él cada vez estaba peor, él no podía caminar por el dolor, sus amigos cuentan que cuando llegaba al comedor o al lobby se tiraba al piso del dolor, no se podía sostener. Los de la agencia lo sabían, pero no les importó, en su falta de humanidad lo dejaron agonizando, muriendo de una manera horrible”.

Esto dijo la agencia Latino Talent Agency

El diario también se comunicó con la agencia Latino Talent Agency, quien indicó que los bailarines tienen seguro médico y que el joven Sleyder siempre fue atendido pero que no pudo viajar a Cali porque estaba en malas condiciones médicas y no era permitido.