Embalses en Cali están por debajo pero alcalde Eder descartó racionamiento de agua: “no nos expongamos”

Luego de que en otras ciudades del país se anunciara el posible racionamiento de agua debido al desabastecimiento y estado de los embalses locales, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio un parte de tranquilidad a los caleños, indicando que hasta el momento no se va a presentar un racionamiento de agua en la ciudad.

Cabe resaltar que las autoridades confirmaron que los niveles de embalses también son bajos en Cali, pero descartó momentáneamente el racionamiento de agua en la ciudad, luego de que en las últimas horas el gobierno de Bogotá lo anunció.

“Un llamado a todos los caleños que hay que cuidar el agua, apaguen la llave, tomemos las medidas”, indicó el alcalde de Cali desde la casa de Nariño.

Aunque por el momento dio tranquilidad a los caleños, Eder no descartó que esta medida pueda aplicarse en u futuro si no comienza las temporadas de lluvias que pueden ayudar a las hidroeléctricas a llegar al nivel adecuado. “En Cali los embalses están en una situación por debajo, no nos expongamos a la posibilidad de un racionamiento”.