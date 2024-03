“Así sería la calentura”: viralizan video de pareja manteniendo relaciones sexuales en vía pública de Cali

A través de redes sociales se viralizó video en el que se puede observar a un hombre y una mujer al parecer teniendo relaciones sexuales en plena vía pública en el norte de Cali. Sobre toda la calle 5ta, una de las más concurridas de la ciudad, una pareja estaba sosteniendo actos sexuales sobre un separador ingresando al túnel mundialista.

El video es grabado por el conductor de un vehículo que no dudó en sacar su celular, detener un poco su carro y comenzar a grabar la escena.

Los internautas no dudaron el reírse del hecho y hasta normalizarlo, “y con este calor en la calle, no jodan”, “cosas que te perderías si vivieras en Suecia”, “definitivamente Cali es el paraíso”, “uy no, así sería la calentura, que ni en solazo se fijaron”, “esto no se vería en ningún otra parte de la estratosfera”, “qué envidia tienen más vida sexual que uno”, “el problema de los indigentes en la ciudad es horrible. Esas escorias no hacen más que sembrar enfermedades e inseguridad”.

Por otro lado, surgieron comentarios indicando que ambos serían habitantes de calle y la mujer tendría problemas mentales. “Las cosas terribles que pasan en Cali, una mujer con problemas mentales que permanecía en este sitio, al parecer fue abusada por otra persona habitante de calle. El problema de habitante de calle en nuestra ciudad crece, se especula que serían cerca de 8 mil, y lo peor es el poco interés gubernamental por enfrentarlo. El caso triste de esta mujer debe ser atendido por la Secretaría de Bienestar Social a cargo de la Doctora Ana Carolina Quijano”, indicó Roberto Ortiz a través de su red social X.

Ante la publicación también hubo reacciones de los usuarios en la red social. “Pretenden hacer la cop sin antes solucionar tantas cosas que tiene la ciudad quedan menos de 8 meses para recuperar algo de Cali para ese evento”, “Oiga la gente si es el colmo por que no lo agarraron a palo en esta ciudad la gente es muy indiferente un volador de estos merece estar preso”, “Mi pregunta el que hace el video que se moviliza en carro blindado almenos dio aviso a la policia, los ciudadanos no hemos dedica hacer videos, no nos interesa la vida de nadie, la ley del individualizo, estamos convencidos que los gobiernos”, fueron algunos de los comentarios.