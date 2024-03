Patinódromo Mundialista de Cali llevará el nombre de Luz Mery Tristán Gil: un homenaje a la excelente patinadora

El Concejo de Cali aprobó en segundo debate el proyecto 003 que tiene por nombre Luz Mery Tristán al Patinódromo Mundialista de Cali, con el fin de rendir homenaje póstumo a la deportista nacional que fue asesinada presuntamente a manos de su expareja.

Su hija Valeria Tristán, estuvo en el Concejo de Cali y recibió el apoyo de los concejales de la ciudad. “Estoy acá por ella, hoy celebro la vida de ella, de todas las mujeres que están acá y de todas las mujeres que ya no están. Ojalá este día lo pudiera estar celebrando en otras circunstancias, como he celebrado todos los años la vida de mi mamá. Este es el primer día de la mujer que estoy sin ella, y que mis hermanos también están sin ella. No es tanto para mí en verdad un día de celebrar, pero agradecer en verdad por este proyecto y en especial lo que se está haciendo en este día de hoy”.

La joven continuó comentando que para ella sería un honor volver al patinódromo y que ahora lleve el nombre de su mamá. “Gracias a todos. Este es un llamado para que sigamos luchando por todas las mujeres, que no se queden ni en una más, sino que en verdad luchemos para que ninguna mujer más falte en nuestras vidas y que nadie tenga que vivir lo que mi mamá vivió y lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos”.

Esta iniciativa propuesta por las concejales Audry María Toro y Daniella Plaza, busca que el 04 de agosto se pueda homenajear el nombre de Luz Mery Tristán Gil.