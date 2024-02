“Un susto muy berraco”: ciclistas fueron requeridos por presuntos guerrilleros en retén ilegal

En horas de la mañana de este domingo 25 de febrero, un grupo de ciclistas que estaban realizando ejercicio en zona rural de Jamundí, se llevó un susto cuando se encontraron con un supuesto retén guerrillero que los paró y les pidió su identificación.

Además de pedir sus documentos de identificación a todas las personas que transitaban por el sector, les advirtieron que no se podía circular por el sector sin la autorización del grupo criminal.

“Ellos vieron ese trancón y se fueron, pero a cada uno les estaban pidiendo las cédulas y el celular, los guerrilleros decían que no les habíamos informado que estaríamos en la zona, ellos estaban con sus fusiles”.

Le puede interesar: Un muerto dejó enfrentamiento entre Policía y presuntos ladrones en el norte de Cali

De acuerdo con los testigos, el hecho no escaló debido a que en ese momento ya habían pasado la mayoría de los ciclistas. “Esto fue un susto muy berraco, ellos nos dijeron que entendían que íbamos a hacer nuestro deporte, pero que para allá no se podía ingresar porque no hay un permiso, es preocupante porque hay muchos compañeros que pertenecen a la Policía y gracias a Dios no pasó nada”, indicó uno de los testigos.

Lea más: Tome nota: Registraduría ajustó el precio de todos sus servicios a partir del 1 de marzo

Cabe recordar en la zona rural de Jamundí hay presencia del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y en los últimos meses han aparecido varias pancartas alusivas a este grupo al margen de la ley.

También podría leer: Abuelita fue rescatada en deplorable estado de salud: la bañaban con límpido y una manguera

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo Lamprea, indicó que están coordinando con la Tercera Brigada para garantizar la presencia militar en la zona. “Quiero invitar a la comunidad a que denuncie porque a la Policía Nacional no llegó ninguna denuncia ni en los puestos de policías cercanos nos dieron conocimiento de este evento”.